Musetti-Zheng oggi all’Atp Cincinnati 2026: orario e dove vederlo

Lorenzo Musetti torna in campo oggi, 18 agosto, all’Atp Cincinnati 2026. L’azzurro, attuale numero 15 del ranking, affronterà lo statunitense Michael Zheng (110). I due si sfidano in una match valido per il terzo turno. Non ci sono precedenti: Musetti e Zheng non si sono mai affrontati prima di oggi.

Musetti-Zheng, orario e dove vederlo

Il match tra Musetti e Zheng è in programma oggi, martedì 18 agosto, alle 17 sul Grandstand di Cincinnati. La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva sui canali SkySport, e disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su Now.

Errani e Fernandez avanti nel doppio

Reduce dalla finale di Toronto (con la statunitense Nicole Melichar-Martinez) Sara Errani ha scelto di fare coppia con la canadese Leylah Fernandez nel tabellone del doppio del ‘Cincinnati Open’, WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.433.076 dollari di scena sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell’Ohio. La 39enne romagnola, n.9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal, n.66 in doppio, hanno battuto all’esordio 6-2, 7-6(2) la tedesca Tamara Korpatsch e la britannica Emily Webley-Smith, che hanno preso il posto sorteggiate della russa Mirra Andreeva e della rumena Sorana Cirstea.

Avanzano Zverev, Jodar, Swiatek e Rybakina

Il numero 3 del mondo e testa di serie numero 1, Alexander Zverev, ha vinto la sua 46esima partita stagionale, il migliore del circuito Atp, e si qualifica per gli ottavi del ‘Cincinnati Open’, settimo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 9.415.725 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell’Ohio. Il campione del Roland Garros ha battuto il francese Terence Atmane per 7-6 (4), 7-6 (6).

Passa il turno anche Alex de Minaur (5), l’australiano ha battuto il britannico Arthur Fery (32) 7-5, 7-6 (3). Avanti anche l’emergente spagnolo Rafael Jodar (12), che ha sconfitto il cileno Alejandro Tabilo (22) per 6-2, 6-1.

Da segnalare il successo del francese Arthur Fils (21) sul ceco Jiri Lehecka (9) per 6-1, 6-7 (7), 6-3.

Negli altri risultati di lunedì, nel singolare femminile la campionessa in carica di Cincinnati, Iga Swiatek, ha rimontato da un set di svantaggio per vincere la sua ottava partita consecutiva, battendo Maria Sakkari per 4-6, 6-1, 6-1.

La testa di serie numero 2, Elena Rybakina, ha sconfitto Magdalena Frech per 6-4, 7-6. La numero 3 del mondo, Jessica Pegula, ha battuto la connazionale Emma Navarro per 7-5, 6-2.

Le sorelle Williams tornano in doppio, subito ko

Le sorelle Williams in campo insieme a Cincinnati (AP Photo/Kareem Elgazzar)

Lunedì sera, al torneo di Cincinnati, Serena e Venus Williams hanno disputato insieme il loro primo incontro di doppio dagli US Open del 2022, perdendo una partita emozionante per 2-6, 6-1, 10-8 contro Marta Kostyuk e Peyton Stearns.

Le sorelle sono quasi riuscite a recuperare uno svantaggio di 6-0 nel super tie-break decisivo, prima che un doppio fallo di Venus Williams ponesse fine alla loro prima apparizione in doppio in un torneo non Slam dagli Internazionali d’Italia del 2016.

“È stato divertente”, ha detto Serena. “È stato speciale. Ci siamo scrollate di dosso un po’ di ruggine a metà partita e poi, sapete, abbiamo iniziato a sentirci in forma. Non sono venuta qui per vincere questo torneo. Vincere è ovviamente fantastico. Ma in questa situazione, semplicemente, divertirmi. È stato davvero bello poterlo fare di nuovo”, ha aggiunto.

Serena Williams era rimasta lontana dal circuito dal 2022, prima di tornare quest’estate all’età di 44 anni. Le sorelle avevano programmato di giocare insieme a Wimbledon, ma hanno dovuto ritirarsi dopo che Serena si è infortunata al ginocchio durante la partita di singolare persa. Sono entrate a Cincinnati come wild card.

“Alla fine ci siamo ritrovate”, ha detto Venus Williams, 46 anni, a proposito della decisione di tornare a giocare in doppio. “È la prima volta che giochiamo insieme da tantissimo tempo. È stato fantastico poter tornare in campo e farlo”, ha aggiunto.

Kostyuk e Stearns, entrambe 24enni, partecipano al loro primo torneo insieme. Kostyuk è ucraina, mentre Stearns è cresciuta a Mason, un sobborgo di Cincinnati, dove il torneo si disputa ogni anno.