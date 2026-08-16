Sinner compie oggi 25 anni: il numero 1 del mondo tra tennis, sci e attività benefiche

Jannik Sinner compie oggi, 16 agosto, 25 anni. Il tennista azzurro, fresco campione di Wimbledon per la seconda volta e numero 1 del mondo, festeggia ancora ‘in vacanza’, sebbene abbia ripreso la preparazione in vista dello Us Open 2026, dopo aver saltato alcuni Masters 1000. L’ultimo, quello in corso a Cincinnati, per un problema al ginocchio destro che gli impedisce di forzare il rientro sui campi da gioco.

Sinner, la passione per lo sci poi la scelta del tennis

Jannik Sinner è nato a San Candido, in provincia di Bolzano, il 16 agosto 2001, in una famiglia di madrelingua tedesca. Ha vissuto la sua infanzia a Sesto Pusteria, con i genitori, Hanspeter e Siglinde, che lavorano all’interno di un rifugio, e un fratello maggiore adottivo, Mark, nato in Russia. Fin da piccolo inizia ad avvicinarsi al mondo dello sci e del tennis. Nonostante ottimi risultati sulle piste, a 14 anni si tessera al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi e sceglie definitivamente lo sport che già oggi, a soli 25 anni, lo vede come uno dei maggiori interpreti di tutti i tempi e come numero 1 italiano di sempre, superando leggende come Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta.

Si trasferisce a Bordighera per coltivare il suo sogno, dal 2018 al Piatti Tennis Center, dove viene seguito da Riccardo Piatti, con il quale termina la collaborazione nel 2022. Oggi residente nel Principato di Monaco, nel 2025 decide di istituire la “Jannik Sinner Foundation”: un’organizzazione dedicata al sostegno di bambini e giovani attraverso programmi legati all’istruzione e allo sport.

L’incredibile palmares di Sinner

Sinner ha vinto finora in carriera 30 titoli Atp, tra cui 5 tornei del Grande Slam:

Australian Open 2024

Us Open 2024

Australian Open 2025

Wimbledon 2025

Wimbledon 2026

Ha inoltre vinto due volte di seguito le Atp Finals (2024, 2025) e 10 Masters 1000.

Il dominio nel ranking Atp

Sinner, a soli 25 anni, è al decimo posto per settimane in vetta alla classifica Atp, come numero 1 del mondo. Davanti a lui ha nove leggende che hanno scritto la storia di questo sport. Ecco la classifica a oggi: