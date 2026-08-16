Atp Cincinnati 2026, Berrettini ko con Lehecka: Djokovic eliminato da Tirante

Fuori anche Bellucci e Darderi: Mensik e Hijikata avanzano al terzo turno

Matteo Berrettini saluta il Cincinnati Open al secondo turno. L’azzurro, numero 42 del ranking ATP ed ex numero 6 del mondo, è stato sconfitto dal ceco Jiri Lehecka, numero 14 ATP, con il punteggio di 6-3, 6-7(3), 6-3 al Lindner Family Tennis Center.

Berrettini non ha giocato una partita negativa, ma non è riuscito a concretizzare nei momenti decisivi. Lehecka ha conquistato così la sua 14ª vittoria in 20 partite disputate nei Masters 1000 nel 2026. Il ceco, finalista a Miami, raggiunge il terzo turno a Cincinnati per la sesta volta nelle ultime sette partecipazioni a un torneo di questa categoria.

Djokovic eliminato al debutto da Tirante

La sorpresa più clamorosa del Cincinnati Open arriva però dal primo turno, con l’eliminazione di Novak Djokovic. Il serbo, 39 anni, ha perso contro l’argentino Thiago Agustin Tirante per 2-6, 6-4, 6-4.

Per Djokovic si interrompe così la sua 16ª partecipazione al torneo di Cincinnati. Il serbo aveva conquistato le ultime due edizioni a cui aveva preso parte, nel 2022 e nel 2023, e non giocava al Lindner Family Tennis Center dalla storica finale contro Carlos Alcaraz, nel 2023, la più lunga finale al meglio dei tre set nella storia dell’ATP dal 1990.

Djokovic resta il giocatore con più Masters 1000 disputati, 139, a pari merito con Feliciano Lopez, e detiene i record della categoria per vittorie, semifinali, finali e titoli.

Tirante, entrato per la prima volta in carriera tra i primi 50 del mondo questa settimana, ha confermato la sua particolare efficacia contro i grandi nomi del circuito. L’argentino ha vinto quattro delle cinque sfide disputate contro giocatori Top 10: prima di Djokovic aveva sconfitto Andrey Rublev a Bastad nel 2024 e Ben Shelton e Taylor Fritz nel 2026, rispettivamente a Houston e Montreal.

Il successo contro Djokovic ha però un peso particolare: il serbo non perdeva a Cincinnati contro un giocatore fuori dalla Top 30 dal 2006, quando era stato battuto al secondo turno dal francese Florent Serra, allora numero 52 ATP.

Bellucci lotta, ma Mensik passa

Si ferma al secondo turno anche Mattia Bellucci. Il 25enne mancino di Busto Arsizio, numero 81 ATP, è stato battuto dal ceco Jakub Mensik, numero 17 del ranking e 14ª testa di serie, al termine di una sfida combattuta: 7-5, 2-6, 7-6(5) il punteggio finale dopo quasi tre ore di gioco.

Bellucci aveva superato il primo turno contro lo statunitense Zachary Svajda, imponendosi in due tie-break. Contro Mensik, però, il giovane ceco ha fatto la differenza soprattutto con il servizio, mettendo a segno 16 ace contro i 7 dell’italiano.

Mensik ha chiuso l’incontro con 42 vincenti e 48 errori non forzati, mentre Bellucci ha fatto registrare 27 vincenti e 31 gratuiti.

Darderi eliminato da Hijikata

Esce di scena al secondo turno anche Luciano Darderi. L’italiano, numero 20 ATP e 19ª testa di serie, è stato sconfitto dall’australiano Rinky Hijikata, numero 95 del mondo, con un netto 6-4, 6-2 in poco meno di un’ora e un quarto.

Hijikata, entrato in tabellone grazie a una wild card, ha disputato una partita molto solida al servizio: 10 ace, appena due doppi falli e nessuna palla break concessa all’azzurro. L’australiano ha inoltre chiuso con 30 vincenti contro 18 errori non forzati.

Per Darderi è la 20ª sconfitta della stagione, a fronte di 30 vittorie. Il 2026 dell’azzurro resta comunque positivo, grazie al titolo conquistato a Santiago, alla semifinale degli Internazionali BNL d’Italia, alle finali raggiunte a Buenos Aires e Bastad e agli ottavi di finale all’Australian Open.

Al terzo turno del Cincinnati Open sarà dunque sfida tra Mensik e Hijikata.