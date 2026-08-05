Atp Montreal 2026, Cobolli sconfitto all’esordio

Flavio Cobolli esce subito di scena all’Atp Montreal 2026, in Canada, Masters 1000 in programma dal 2 al 13 agosto. Il campione azzurro, n°9 del mondo e n°6 del tabellone, è stato battuto dal tedesco Yannick Hanfmann (34 anni, n°57 del ranking) per 7-6 7-6. Per il 24enne romano si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata all’Atp 250 di Umago, in Croazia, contro l’argentino Román Andrés Burruchaga agli ottavi di finale.
Bene Darderi
Vola al terzo turno, invece, Luciano Darderi. L’italo-argentino, n°22 della classifica, ha superato il canadese Gabriel Diallo per 6-4 2-3, complice il ritiro del beniamino di casa, costretto a dare forfait nel secondo set a causa di un problema alla coscia sinistra. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà il cinese Shang Juncheng, classe 2005 n°281 Atp.
Oggi in campo Musetti e Arnaldi
Oggi, mercoledì 5 agosto, scendono in campo Lorenzo Musetti (n°13) e Matteo Arnaldi (n°35). Al secondo turno affronteranno rispettivamente il colombiano Nicolás Mejía (n°129) e l’ungherese Fábián Marozsán (n°61).
Il 24enne di Carrara rientra dopo un lungo stop dovuto a una lesione al retto femorale della coscia sinistra, rimediata agli Internazionali d’Italia a maggio scorso. Il Masters 1000 di Montreal rappresenta la seconda tappa del suo ritorno in campo dopo il Citi Open di Washington nel quale si è spinto fino ai quarti di finale (sconfitto dalla promessa spagnola Rafael Jodar). Il suo esordio nel torneo del Québec contro Mejía è previsto per le ore 17 mentre quello di Arnaldi non prima delle 21.30.