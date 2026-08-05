Alcaraz, si allontana il rientro dopo l’infortunio: salta Cincinnati e Us Open 2026 a rischio

Si allontana ancora il rientro di Carlos Alcaraz dopo l’infortunio al polso destro che lo ha fermato lo scorso aprile costringendolo a saltare in questa stagione già due tornei dello Slam, il Roland Garros e Wimbledon. Lo spagnolo ha infatti annunciato il forfait al Masters 1000 di Cincinnati 2026, torneo che precede l’Us Open, in programma dal 13 al 23 agosto.

Il forfait a Cincinnati dopo la ripresa degli allenamenti

Alcaraz, tornato questa settimana numero 2 del mondo nonostante il lungo stop, non potrà quindi difendere i punti conquistati lo scorso anno al Cincinnati Open dove aveva vinto il titolo battendo in finale Jannik Sinner (l’azzurro si era ritirato dopo soli cinque game a causa di un virus). “Sappiamo che Carlos sta facendo tutto il possibile per tornare a competere nei tornei il prima possibile”, ha detto il direttore del torneo, Bob Moran. “Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di poterlo accogliere nuovamente a Cincinnati in futuro”.

Carlos Alcaraz has withdrawn from the Cincinnati Open.



Wishing all the best to our 2025 champion in his recovery process. Can’t wait to welcome you next year! ❤️ pic.twitter.com/Ls1PCFtCfk — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 4, 2026

Il suo ritorno agli allenamenti a pieno regime a fine luglio, e la presenza del suo nome nella lista degli iscritti al Masters 1000 di Cincinnati, aveva indotto all’ottimismo sul suo ritorno in campo. Ma evidentemente il murciano non ha avuto sensazioni positive e ha preferito rinviare ancora il momento del rientro.

L’infortunio ad aprile e il lungo calvario

Alcaraz ha vinto 22 delle 25 partite giocate finora nel circuito. Non disputa un incontro ufficiale dalla sfida contro il finlandese Otto Virtanen a Barcellona, lo scorso 14 aprile, poco dopo aver raggiunto la finale del Masters 1000 di Montecarlo, persa contro Sinner.

Lo spagnolo, diventato quest’anno all’Australian Open il più giovane a completare il Career Grand Slam, ovvero a trionfare almeno una volta in tutti i major in singolare maschile, oltre ai due major sulla terra rossa di Parigi e sull’erba di Wimbledon ha dovuto rinunciare anche ai Masters 1000 di Madrid e Roma, Montreal e ora Cincinnati.

Corsa contro il tempo per l’Us Open

Resta quindi una grande incognita sulla possibile partecipazione di Alcaraz all’Us Open, il quarto e ultimo torneo stagionale dello Slam che precede le Atp Finals in programma a Torino. Per lo spagnolo, Cincinnati era probabilmente l’ultima occasione per testare la sua condizione sul cemento in un torneo di alto livello. Una eventuale corsa contro il tempo passerebbe per il torneo Atp 250 di Winston-Salem in programma dal 22 al 29 agosto, quindi a ridosso dell’Us Open. Vista l’assenza di Cincinnati, in caso di partecipazione al major statunitense Alcaraz partirebbe come terza testa di serie. Lo spagnolo trionfò a Flushing Meadows lo scorso anno battendo in finale Sinner, quindi in caso di forfait perderebbe altri 2.000 punti nel ranking.

A Cincinnati il ritorno delle sorelle Williams

In campo femminile, invece, Cincinnati vedrà il ritorno delle sorelle Venus e Serena Williams insieme in doppio dopo quattro anni. Le due statunitensi hanno ottenuto una wild card. Le sorelle Williams avrebbero dovuto far coppia in doppio già a Wimbledon quest’anno, ma Serena è stata costretta a rinunciare a causa di un infortunio al ginocchio. A Cincinnati, dunque, giocheranno il loro primo match insieme dallo US Open 2022. La decisione di accettare la wild card a Cincinnati potrebbe anche spianare la strada al ritorno di Serena all’Us Open.