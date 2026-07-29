Musetti-Vukic oggi all’Atp di Washington 2026: orario, dove vederlo in tv

Lorenzo Musetti scende in campo stasera, mercoledì 29 luglio, nell’Atp di Washington 2026, torneo 500 in corso sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park, con un montepremi di 2.469.450 dollari. L’azzurro, numero 15 del ranking Atp e testa di serie numero 4 del torneo, dopo avere beneficiato del ritiro di Matteo Arnaldi nel derby del primo turno, oggi affronta l’australiano Aleksandar Vukic, n.105 Atp, proveniente dalle qualificazioni.

Musetti-Vukic, i precedenti

Il carrarino si è imposto nell’unico precedente agli ottavi del torneo Atp di Pune sempre sul cemento: in quell’occasione Musetti vinse un match molto tirato dopo una battaglia in tre set che si è conclusa con il punteggio di 7-6 (7-3), 3-6, 6-3.

Come sta Musetti

Musetti rientra nel circuito proprio a Washington, il torneo che inaugura la stagione sul cemento americano, dopo un’assenza di circa due mesi e mezzo dovuta all’infortunio rimediato agli Internazionali d’Italia contro Ruud, una lesione al retto femorale che lo ha costretto a saltare il Roland Garros e la successiva stagione sull’erba, compreso Wimbledon.

Chi è Vukic

Vukic, 30 anni, ha raggiunto il suo best ranking al n.48 nell’agosto del 2023. Negli Slam non è mai andato oltre il terzo turno raggiunto l’anno scorso all’Australian Open. A Washington, l’australiano ha superato senza problemi il primo turno contro il qualificato Zachary Svajda, un match che ha chiuso in meno di due ore lasciando all’avversario solo quattro game. Prima dell’esordio agevole vissuto al primo turno, Vukic aveva già giocato due partite imponendosi nel qualificazioni contro il tunisino Dougaz e il connazionale Bolt. La sua stagione finora è stata però avara di soddisfazioni: a livello Challenger ha vinto un titolo sul veloce di Granby meno di un mese fa, a livello Atp non è mai riuscito a spingersi oltre i quarti di finale raggiunti ad Adelaide a gennaio.

Pronostici, orario e dove vederlo in tv

Le quote dei bookmakers premiano Musetti, visto che la sua vittoria – come riporta Agipronews – si gioca 1,33 su Betflag, mentre l’affermazione di Vukic è in lavagna a 3,15. L’ipotesi che si ripeta quanto accaduto a Pune, ovvero la vittoria in tre set, è valutata 3,55 su Planetwin365. Un successo di Musetti senza lasciare set per strada è invece fissato a 1,88. L’ipotesi che un set finisca con un ‘bagel’, vale a dire un 6-0 per uno dei due protagonisti, è invece vista a 8,40.

Dopo le prime partite giocate nel tabellone, le quote sulla vittoria del titolo hanno subito delle modifiche. Il favorito per la vittoria del torneo è Fritz – finalista a Dallas, Stoccarda e Halle – che ha sconfitto il belga Bergs al debutto ed è già agli ottavi: il suo trionfo si gioca a 5,00, quello del francese Fils (che ha un primo turno ostico contro Jodar) a 5,50. Leggermente indietro (7,00) lo statunitense Ben Shelton, con l’australiano De Minaur, campione uscente, fissato a 7,50. In ascesa Musetti, sceso da 16 a 11 volte la posta. Il match di Musetti contro Vukic è in programma come secondo match sul John Harris Stadium non prima delle ore 19 ora italiana. Sarà possibile vederlo in tv su Sky al canale 201 di Sky Sport Uno e in streaming su NOW.