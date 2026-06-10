Zverev interrompe l’intervista con l’Equipe dopo le domande sulle accuse di violenza domestica

Non risponde alla domanda, interrompe l’intervista e se ne va. Fa discutere quanto successo durante la conversazione tra un giornalista dell’Equipe, giornale sportivo francese, e Alexander Zverev, fresco vincitore del Roland Garros 2026. “Non siamo né pubblici ministeri né giudici, ma abbiamo constatato una certa forma di disagio dopo la vittoria di Alexander Zverev, domenica al Roland-Garros”. “Bisognava trattare il campione tedesco come qualsiasi altro vincitore di un Grande Slam, gettando un velo di pudore sulle zone d’ombra che lo accompagnano da quando due delle sue ex compagne lo hanno accusato di violenza domestica?”, scrive la testata che per la prima volta in 20 anni ha deciso di non dedicare la copertina al vincitore dell’Open di Francia.

Le accuse di violenza domestica

A condurre l’intervista con il tennista di Amburgo è stato Quentin Moynet che, dopo aver fatto domande di rito puramente attinenti al gioco, ha affrontato l’argomento delle violenze domestiche di cui in passato è stato accusato Zverev (che si è sempre dichiarato innocente).

Due sue ex fidanzate, Olga Sharipova e Brenda Patea, lo avevano portato in tribunale a seguito di presunte violenze. Il primo caso è terminato con un’assoluzione per mancanza di prove e testimoni oculari mentre il secondo si è concluso con un accordo tra il 29enne e la ex compagna, con cui ha avuto una figlia.

L’Atp, inoltre, nel 2021 aveva aperto una indagine interna sul caso Sharipova affidandosi a una società privata. Dopo aver raccolto le testimonianze delle due parti interessate, di altre 24 persone e dopo aver condotto le indagini per 15 mesi, le accuse della donna non sono state provate e l’Association of Tennis Professionals ha deciso di non sanzionare il giocatore.

L’intervista dell’Equipe a Zverev

“Negli ultimi giorni si è parlato molto di come affrontare la sua potenziale incoronazione, alla luce delle accuse di violenza domestica mosse contro di lei diversi anni fa”, ha detto il giornalista, subito interrotto da Zverev. “Innanzitutto, non è questo il tipo di intervista. E poi, sa che è stato dimostrato che le accuse erano false?“, ha replicato il tedesco. “Penso che sarebbe meglio che smettessimo”, ha aggiunto fermando il dialogo. Nonostante tutto il giornale francese ha scelto di pubblicare l’intervista integralmente, compreso il momento in cui il tennista decide di bloccare tutto e andarsene.