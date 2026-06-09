Sinner al San Raffaele, fan si radunano in attesa della sua uscita

Secondo giorno di accertamenti al San Raffaele per Jannick Sinner e davanti a una delle uscite della clinica si è radunato un capannello di fan nella speranza di incrociare il campione mentre lascia l’ospedale. È gente di passaggio, ma anche medici e infermieri che hanno fatto una pausa dal lavoro. Qualcuno è arrivato preparato: “Forza Sinner! Vieni a salutarci in pediatria“, recita un cartellone arancione riempito di cuori colorati. Niente da fare però: il tennista numero uno al mondo, a differenza del giorno precedente, ha lasciato il San Raffaele da un’uscita secondaria.