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mercoledì 10 giugno 2026

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Sinner al San Raffaele, fan si radunano in attesa della sua uscita

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Secondo giorno di accertamenti al San Raffaele per Jannick Sinner e davanti a una delle uscite della clinica si è radunato un capannello di fan nella speranza di incrociare il campione mentre lascia l’ospedale. È gente di passaggio, ma anche medici e infermieri che hanno fatto una pausa dal lavoro. Qualcuno è arrivato preparato: “Forza Sinner! Vieni a salutarci in pediatria“, recita un cartellone arancione riempito di cuori colorati. Niente da fare però: il tennista numero uno al mondo, a differenza del giorno precedente, ha lasciato il San Raffaele da un’uscita secondaria.