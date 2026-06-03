Roland Garros, Cobolli sfida Auger-Aliassime Stasera Berrettini-Arnaldi

Si tinge di azzurro la terra rossa di Parigi. Oggi tre italiani scendono in campo per i quarti di finale del Roland Garros, seconda prova del Grande Slam. Non era mai accaduto in singolare maschile nell’era Open. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi tenteranno l’impresa di portare due azzurri in semifinale nel Major francese. Uno, di sicuro, ci sarà e uscirà dalla sfida, prevista stasera alle 20.15, tra Berrettini e Arnaldi. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Nel pomeriggio, alle 14, Cobolli affronta invece il canadese Felix Auger-Aliassime, sempre sconfitto nei due confonti diretti, disputati però sul cemento. Il 24enne romano, nonostante abbia una classifica inferiore, parte leggermente in vantaggio nei pronostici. L’altra semifinale, uscita dai quarti di ieri, vedrà opposti il tedesco Alex Zverev e il ceco Jakub Mensik.