Internazionali Roma 2026, Sinner in campo il 15 maggio in semifinale: ecco quando gioca

Jannik Sinner torna in campo venerdì 15 maggio agli Internazionali di Roma 2026. Dopo avere superato nettamente ai quarti il russo Rublev, l’azzurro numero 1 del mondo affronterà in semifinale il vincente del match tra l’altro russo Medvedev (9) e lo spagnolo Landaluce (94), arrivato fino ai quarti da Lucky Loser.

La vittoria contro Rublev ha permesso a Sinner di battere il record di Novak Djokovic per i match vinti consecutivamente nei tornei Masters 1000: il serbo si era fermato a 31, Sinner è salito oggi a 32.

Bergs

Cerundolo

Shelton

Zverev

Auger-Aliassime

Svrcina

Shapovalov

Fonseca

Tien

Zverev

Medvedev

Dzumhur

Moutet

Michelsen

Tiafoe

Zverev

Lehecka

Humbert

Machac

Auger-Aliassime

Zverev

Alcaraz

Bonzi

Moller

Norrie

Jodar

Fils

Zverev

Ofner

Popyrin

Pellegrino

Rublev



32 and counting. 👑🦊 — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 14, 2026

L’orario delle semifinali di Sinner e Darderi

L’orario del match è stato da poco reso noto dagli organizzatori. Sinner scenderà in campo non prima delle 19 dopo la prima semifinale tra il norvegese Casper Ruud e l’altro italiano Luciano Darderi, n.18 del seeding e numero 20 del mondo, che si è guadagnato un posto in semifinale battendo in una maratona notturna la giovane promessa spagnola Rafael Jodar.

Sul campo Centrale i primi a scendere in campo saranno Luciano Darderi e il norvegese Casper Ruud non prima delle 15.30, mentre non prima delle 19 toccherà a Jannik Sinner.

Binaghi: “Finale italiana? Intanto speriamo averne uno”

“Finale tutta italiana? Io mi accontenterei prima di tutto di avere un italiano in finale, di fronte al presidente della Repubblica proveremo a fare tutto il possibile per un epilogo che sarebbe straordinario. Però ci sono gli avversari che sono molto forti, sono stati uno numero 1 del mondo e un altro quasi (Medvedev e Ruud, ndr). Noi abbiamo il campione del mondo stanco e poi un grande combattente, un ragazzo che trascinerà il pubblico e si farà trascinare dal pubblico che è Darderi”. Così il presidente della Federtennis Angelo Binaghi intercettato a margine degli Internazionali d’Italia di tennis, a Roma, a proposito di una possibile finale tutta italiana tra Jannik Sinner e Luciano Darderi.