Internazionali Roma 2026, Sinner in campo contro Popyrin – La diretta

Jannik Sinner torna in campo oggi contro Alexei Popyrin nel match valido per il terzo turno degli Internazionali Roma 2026. Chi vince si qualifica per gli ottavi di finale contro uno tra l’azzurro Andrea Pellegrino e lo statunitense Frances Tiafoe. L’altoatesino e l’australiano, n°60 Atp, si sono già affrontati tre volte in passato con il n°1 del mondo che ha avuto la meglio in due occasioni: agli Us Open 2025 e a Doha 2026.
“Cerchiamo di alzare il livello il più possibile per la prossima partita e vediamo poi come va”, aveva detto il fuoriclasse di Sesto Pusteria dopo il match di esordio contro Sebastian Ofner. Davanti a lui, infatti, oggi c’è un avversario decisamente più ostico dell’austriaco, capace di eliminare la testa di serie n°26 Jakub Mensik in tre set e prima ancora Matteo Berrettini.
“Sinner è un avversario diverso rispetto a tutti gli altri perché è di una categoria superiore in questo momento. Ma cercherò di andare in campo, di fare il mio massimo e, soprattutto, di godermi l’atmosfera che ci sarà. Il tabellone è quello e, prima o poi, tocca giocare con Jannik Sinner. È sicuramente il giocatore più difficile da incontrare”. Così Andrea Pellegrino, vera sorpresa degli Internazionali d’Italia, che superato Frances Tiafoe in due set sfiderà agli ottavi il numero 1 del mondo Sinner. “Se da una parte è un’impresa molto complicata dall’altra sarà un’esperienza incredibile che mi rimarrà per tutta la vita”, ha aggiunto il 29enne pugliese.
“Partita molto solida, sono riuscito a giocare molto bene, vediamo la prossima partita come va, è speciale giocare a Roma. Andare agli ottavi è un buon risultato, sono contento di come ho gestito la partita perché c’era tanto vento”. Così Jannik Sinner al termine del match contro Alexei Poporyn e l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali. “Sono partito bene anche perché Popyrin aveva messo poche prime in campo. Per noi italiani è un grande onore giocare in casa e più italiani vanno avanti nel torneo e meglio è. Gli ottavi con Pellegrino? Sara la prima volta sia per lui sia per me. E sicuramente avremo un italiano nei quarti”, ha aggiunto il numero uno del mondo, che si giocherà l’accesso ai quarti di finale contro il 29enne pugliese.
Partita senza storia, Jannik Sinner si libera di Popyrin in poco più di un’ora e con un netto 6-2 6-0 si guadagna gli ottavi agli Internazionali d’Italia e il derby contro Andrea Pellegrino.
Match senza storia quello al Foro Italico, Sinner strappa ancora il servizio a Popyrin e ora serve per il match. 5-0.
Sinner avanza a passi svelti verso la fine del match, Popyrin offre sempre meno resistenza: il numero 1 al mondo conduce 4-0.
Popyrin perde ancora il turno di battuta, Sinner ha gioco facile portando a casa l’ennesimo break di questa partita. Il numero 1 Atp ora guida 3-0 il secondo set.
Tiene il servizio Jannik Sinner, che ora conduce 2-0 nel secondo set.
Jannik strappa ancora il servizio a Popyrin, e ora conduce 1-0 nel secondo set.
Si chiude sul 6-2 il primo set per Jannik Sinner, che si libera di Popyrin in appena 39 minuti.
Popyrin non fallisce l’ennesimo turno di battuta e conserva il servizio, portandosi sul 5-2. Ora Jannik serve per il set.
Mantiene ancora il servizio Jannik, che ora è a un passo dal chiudere il primo set. 5-1, servizio a Popyrin
Chiude con un doppio fallo il quinto game Popyrin, che perde il servizio e ora Sinner conduce 4-1
Sinner si porta sul 3-1, dopo aver annullato una palla del contro break a Popyrin.
Popyrin porta a casa il primo game della sua partita, ora Sinner conduce 2-1 e si appresta a servire nel quarto game.
Jannik Sinner tiene senza problemi il turno di battuta e allunga sul 2-0
Il match si apre con un break, Jannik ‘ruba’ il servizio a Popyrin e mette la partita subito in discesa: 1-0, ora il numero 1 del mondo al servizio.
Sinner e Popyrin si sfidano sul campo centrale del Foro Italico. L’azzurro cerca la 30a vittoria di fila in un Masters 1000 che gli permetterebbe di qualificarsi agli ottavi di finale degli Internazionali. In caso di trionfo, al turno successivo potrebbe esserci il derby azzurro con Andrea Pellegrino che ha battuto a sorpresa Frances Tiafoe.