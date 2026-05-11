Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 11 maggio 2026

Ultima ora

Internazionali Roma 2026, Sinner in campo contro Popyrin – La diretta

Internazionali Roma 2026, Sinner in campo contro Popyrin – La diretta
Jannik Sinner (AP Photo/Alessandra Tarantino)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite
,

Agli ottavi sarà derby italiano con Andrea Pellegrino

Jannik Sinner torna in campo oggi contro Alexei Popyrin nel match valido per il terzo turno degli Internazionali Roma 2026. Chi vince si qualifica per gli ottavi di finale contro uno tra l’azzurro Andrea Pellegrino e lo statunitense Frances Tiafoe. L’altoatesino e l’australiano, n°60 Atp, si sono già affrontati tre volte in passato con il n°1 del mondo che ha avuto la meglio in due occasioni: agli Us Open 2025 e a Doha 2026.

“Cerchiamo di alzare il livello il più possibile per la prossima partita e vediamo poi come va”, aveva detto il fuoriclasse di Sesto Pusteria dopo il match di esordio contro Sebastian Ofner. Davanti a lui, infatti, oggi c’è un avversario decisamente più ostico dell’austriaco, capace di eliminare la testa di serie n°26 Jakub Mensik in tre set e prima ancora Matteo Berrettini.

Sinner-Popyrin – Il match in diretta
Inizio diretta: 11/05/26 15:00
Fine diretta: 11/05/26 17:00
Pellegrino: "Sinner è di categoria superiore, mi godrò atmosfera"

 “Sinner è un avversario diverso rispetto a tutti gli altri perché è di una categoria superiore in questo momento. Ma cercherò di andare in campo, di fare il mio massimo e, soprattutto, di godermi l’atmosfera che ci sarà. Il tabellone è quello e, prima o poi, tocca giocare con Jannik Sinner. È sicuramente il giocatore più difficile da incontrare”. Così Andrea Pellegrino, vera sorpresa degli Internazionali d’Italia, che superato Frances Tiafoe in due set sfiderà agli ottavi il numero 1 del mondo Sinner. “Se da una parte è un’impresa molto complicata dall’altra sarà un’esperienza incredibile che mi rimarrà per tutta la vita”, ha aggiunto il 29enne pugliese.

Sinner: "Più italiani vanno avanti e meglio è"

“Partita molto solida, sono riuscito a giocare molto bene, vediamo la prossima partita come va, è speciale giocare a Roma. Andare agli ottavi è un buon risultato, sono contento di come ho gestito la partita perché c’era tanto vento”. Così Jannik Sinner al termine del match contro Alexei Poporyn e l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali. “Sono partito bene anche perché Popyrin aveva messo poche prime in campo. Per noi italiani è un grande onore giocare in casa e più italiani vanno avanti nel torneo e meglio è. Gli ottavi con Pellegrino? Sara la prima volta sia per lui sia per me. E sicuramente avremo un italiano nei quarti”, ha aggiunto il numero uno del mondo, che si giocherà l’accesso ai quarti di finale contro il 29enne pugliese.

6-2 6-0 Sinner agli ottavi

Partita senza storia, Jannik Sinner si libera di Popyrin in poco più  di un’ora e con un netto 6-2 6-0 si guadagna gli ottavi agli Internazionali d’Italia e il derby contro Andrea Pellegrino.

Ancora un break, 5-0

Match senza storia quello al Foro Italico, Sinner strappa ancora il servizio a Popyrin e ora serve per il match. 5-0.

4-0

Sinner avanza a passi svelti verso la fine del match, Popyrin offre sempre meno resistenza: il numero 1 al mondo conduce 4-0.

Sinner dilaga, altro break

Popyrin perde ancora il turno di battuta, Sinner ha gioco facile portando a casa l’ennesimo break di questa partita. Il numero 1 Atp ora guida 3-0 il secondo set.

2-0 Sinner

Tiene il servizio Jannik Sinner, che ora conduce 2-0 nel secondo set.

Break in apertura di secondo set

Jannik strappa ancora il servizio a Popyrin, e ora conduce 1-0 nel secondo set.

6-2, primo set a Sinner

Si chiude sul 6-2 il primo set per Jannik Sinner, che si libera di Popyrin in appena 39 minuti.

5-2

Popyrin non fallisce l’ennesimo turno di battuta e conserva il servizio, portandosi sul 5-2. Ora Jannik serve per il set.

5-1 Sinner

Mantiene ancora il servizio Jannik, che ora è a un passo dal chiudere il primo set. 5-1, servizio a Popyrin

Ancora un break! 4-1

Chiude con un doppio fallo il quinto game Popyrin, che perde il servizio e ora Sinner conduce 4-1

3-1 col brivido

Sinner si porta sul 3-1, dopo aver annullato una palla del contro break a Popyrin.

Popyrin accorcia, 2-1

Popyrin porta a casa il primo game della sua partita, ora Sinner conduce 2-1 e si appresta a servire nel quarto game.

2-0 Sinner

Jannik Sinner tiene senza problemi il turno di battuta e allunga sul 2-0

Subito break per Sinner!

Il match si apre con un break, Jannik ‘ruba’ il servizio a Popyrin e mette la partita subito in discesa: 1-0, ora il numero 1 del mondo al servizio.

Sinner in cerca della 30a vittoria di fila in un Masters 1000

Sinner e Popyrin si sfidano sul campo centrale del Foro Italico. L’azzurro cerca la 30a vittoria di fila in un Masters 1000 che gli permetterebbe di qualificarsi agli ottavi di finale degli Internazionali. In caso di trionfo, al turno successivo potrebbe esserci il derby azzurro con Andrea Pellegrino che ha battuto a sorpresa Frances Tiafoe. 

© Riproduzione Riservata