Internazionali Roma 2026, Sinner in campo contro Popyrin – La diretta

Jannik Sinner torna in campo oggi contro Alexei Popyrin nel match valido per il terzo turno degli Internazionali Roma 2026. Chi vince si qualifica per gli ottavi di finale contro uno tra l’azzurro Andrea Pellegrino e lo statunitense Frances Tiafoe. L’altoatesino e l’australiano, n°60 Atp, si sono già affrontati tre volte in passato con il n°1 del mondo che ha avuto la meglio in due occasioni: agli Us Open 2025 e a Doha 2026.

“Cerchiamo di alzare il livello il più possibile per la prossima partita e vediamo poi come va”, aveva detto il fuoriclasse di Sesto Pusteria dopo il match di esordio contro Sebastian Ofner. Davanti a lui, infatti, oggi c’è un avversario decisamente più ostico dell’austriaco, capace di eliminare la testa di serie n°26 Jakub Mensik in tre set e prima ancora Matteo Berrettini.