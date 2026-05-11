Internazionali Roma 2026, Sinner 30 e lode: domina Popyrin e ora l’ottavo tutto azzurro contro Pellegrino

E via con la seconda sinfonia nel cuore del Foro. La corsa verso la gloria sotto il cielo di Roma procede senza alcuna minima sbavatura o incertezza. Davanti a mamma Siglinde e papà Hanspeter, che lo stanno accompagnando in quella che finora per il proprio figlio assomiglia ad una ‘vacanza romana’ per come annichilisce gli avversari, Jannik Sinner accede agli ottavi degli Internazionali con estrema facilità, sicurezza e scioltezza. Battuto Sebastian Ofner all’esordio, il numero uno al mondo si è sbarazzato dell’australiano Alexei Popyrin, numero 60 del seeding, in due set con il punteggio di 6-2 6-1 in poco più di un’ora e 6′. E ora si godrà un derby tutto azzurro inedito contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni a sorpresa ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe conquistandosi il palcoscenico del Centrale.

If he wins his next match, Jannik Sinner will tie Novak Djokovic for most consecutive wins at Masters 1000 level.



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La partita

Strappato il break al primo game, Jannik ha subito messo il match in discesa, prendendo colpo su colpo le contromisure all’aussie con un gioco vario ed imprevedibile che ha spinto l’avversario a forzare i colpi per contrastare l’evidente supremazia dell’azzurro. Unica sbavatura sul quarto game quando Jannik ha concesso una palla break ma l’azzurro ha subito rimediato rifilando tre punti consecutivi rimettendo ordine, tenere il servizio e subito dopo fare un secondo break con cui spegnere ogni ambizione avversaria di rimonta per il 6-2 della prima frazione. Nel secondo set la musica non è cambiata, altro break iniziale per chiudere di fatto i conti e procedere a vele spiegate verso un comodo 6-0. Sinner fa tredici, come le vittorie consecutive sulla terra rossa, ma soprattutto raggiunge Novak Djokovic come giocatore ad aver vinto le prime 25 partite ATP Masters 1000 della stagione, dopo che il serbo ha raggiunto questo traguardo nel 2011 (31) e nel 2015 (25). Per Jannik si tratta della sua 30esima vittoria consecutiva a livello ATP Masters 1000, eguagliando la seconda striscia vincente più lunga nella storia della serie.

Sinner: “Periodo positivo, voglio divertirmi in campo”

“I record? I grandi hanno fatto la loro storia per 15 anni di fila. Io faccio la mia di storia, per me stesso e il mio team. Sto passando un periodo molto positivo, non è per questo che gioco a tennis ma per migliorare me stesso e divertirmi in campo, giocare qui è una bella emozione”, ha detto Sinner che non sbilancia sulla facilità con cui in questo periodo dorato piega gli avversari. “Se mi stupisce vincere in questo modo? Sto solo attento alle scelte che faccio in campo, i risultati sono una conseguenza, cerco di adattarmi, ogni giorno è differente. Ti devi preparare bene la partita mentalmente ed essere sul pezzo, onestamente sto cercando di guardare la mia parte e basta, appena hai un attimo di crisi poi non esci più. E sto cercando di evitare questo”, ha proseguito Sinner. Quanto alla sua continua escalation e a calore del pubblico italiano “tutto questo non è arrivato in un momento, la prima volta quando è arrivato il primo Slam è cambiata l’Italia, io gestisco tutto in modo naturale, guardo al mio team e a proteggere la mia famiglia. Sono persone che non cercano l’attenzione. Il successo non mi ha cambiato. Mi stupisco che ci sia sempre così tanta gente ma ci sono anche tanti altri giocatori che stanno facendo cose molte positive. Cerchiamo di portare l’Italia il più in alto possibile”. E con Pellegrino sarà comunque festa tutta azzurra. “Per noi italiani è un grande onore giocare in casa e più italiani vanno avanti nel torneo e meglio è. Sarà la prima volta sia per lui sia per me. E sicuramente avremo un italiano nei quarti. Pellegrino sta facendo un torneo incredibile e mi aspetto una partita molto dura. Abbiamo giocato tanti anni fa ma eravamo altri giocatori. E’ bello che siamo arrivati in uno dei tornei più prestigiosi e giocare una bella partita”. L’unica volta fu a Margherita di Pula anno di grazia 2019. Una vita fa.