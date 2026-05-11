Internazionali Roma 2026, oggi in campo Jannik Sinner e altri tre italiani: orario e dove vederli in tv

Giornata ricca di appuntamenti agli Internazionali Roma 2026. Sono quattro gli italiani che scenderanno in campo oggi, lunedì 11 maggio, per il terzo turno del Masters 1000 capitolino. Il primo è Mattia Bellucci, seguito in ordine da Andrea Pellegrino, Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Il n°1 del mondo è il grande atteso di giornata: alle ore 15, sul campo centrale, sfida l’australiano Alexei Popyrin, capace di eliminare Matteo Berrettini e Jakub Mensik. Domani, invece, tocca a Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, già qualificati agli ottavi di finale dopo aver dato spettacolo ieri sui campi del Foro Italico.
Gli italiani in campo oggi agli Internazionali di Roma 2026
- Bellucci VS Landaluce, ore 11.00
- Pellegrino VS Tiafoe, non prima delle 12.10
- Sinner VS Popyrin, ore 15.00
- Cobolli VS Tirante, non prima delle 19.00
Bellucci-Landaluce
La mattinata parte con Mattia Bellucci che affronta lo spagnolo Martin Landaluce, talento spagnolo classe 2006, n°94 del mondo, considerato uno degli astri nascenti della nuova generazione tennistica. I due si sono affrontati già tre volte nel circuito Challenger con l’iberico che ha sempre avuto la meglio in tutte le occasioni. Il 24enne di Busto Arsizio, n°80 Atp, e il 20enne di Madrid scendono in campo sulla Bnp Paribas Arena alle ore 11.00.
Pellegrino-Tiafoe
A seguire, non prima delle 12.10 sulla Bnp Paribas Arena, tocca ad Andrea Pellegrino, 29 anni di Bisceglie, n°155 del mondo. Il tennista pugliese al terzo turno affronta lo statunitense Frances Tiafoe, n°22 Atp, contro cui non ha mai giocato. L’azzurro arriva a questo appuntamento dopo aver superato il secondo turno contro Arthur Fils, complice il ritiro per infortunio del francese nel primo set.
Sinner-Popyrin
Alle ore 15.00 sul campo centrale del Foro Italico, tutto il tifo azzurro sarà per Jannik Sinner, impegnato contro Alexei Popyrin. L’altoatesino e l’australiano, n°60 del mondo, si sono già affrontati tre volte in passato con l’azzurro che ha avuto la meglio in due occasioni: agli Us Open 2025 e a Doha 2026. Il fuoriclasse di Sesto Pusteria è pronto ad “alzare il livello”, come lui stesso ha detto dopo il match di esordio contro Sebastian Ofner. Davanti a lui, però, oggi c’è un avversario decisamente più ostico, capace di eliminare la testa di serie n°26 Jakub Mensik in tre set.
Cobolli-Tirante
Infine il Centrale (non prima delle 19) ospita Flavio Cobolli, n°12 Atp, impegnato contro l’argentino Thiago Agustin Tirante, n°69 del ranking. La loro non è una sfida inedita: il tennista romano e quello di La Plata si sono già incontrati una volta nel 2025 al Masters 1000 di Miami e altre due volte nel circuito Challenger. L’azzurro ha vinto nei due match giocati nel tour minore (2021 e 2023) mentre il sudamericano si è imposto nel confronto più recente in Florida.
Dove vedere le partite degli Internazionali di Roma 2026
Tutti i match degli Internazionali si possono seguire in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now. Inoltre ogni giorno Tv8 trasmette in chiaro un match del tabellone maschile: oggi, lunedì 11 maggio, si può vedere l’incontro tra Sinner e Popyrin alle ore 15. Le partite del tabellone femminile, invece, si possono vedere anche in chiaro su SuperTennis.