Internazionali Roma 2026, Cobolli eliminato: Tirante vince in due set e va agli ottavi

Si ferma ai sedicesimi di finale la corsa di Flavio Cobolli agli Internazionali d’Italia. Il tennista romano è stato battuto sul Campo Centrale del Foro Italico dall’argentino Thiago Agustin, Tirante, numero 69 del seeding, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 15′. Sfuma così la possibilità di superare il record di presenze di tennisti italiani agli ottavi degli Internazionali. Con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Andrea Pellegrino restano quattro gli azzurri che puntano ad un posto nei quarti, come avvenne nel 1979 (Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Gianni Ocleppo) e nel 2020 (Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Stefano Travaglia).