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domenica 10 maggio 2026

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Internazionali Roma 2026, Darderi batte Paul in rimonta e vola agli ottavi

Internazionali Roma 2026, Darderi batte Paul in rimonta e vola agli ottavi
Luciano Darderi (AP Photo/Gustavo Garello)
LaPresse
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Affronterà Alexander Zverev

Vittoria di carattere per Luciano Darderi contro Tommy Paul, con il tennista italiano con anche passaporto argentino che si impone per 3-6, 6-3, 6-2 contro il quotato avversario statunitense nel match disputato oggi e valido per gli Internazionali d’Italia 2026, in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Per Darderi, numero 19 del mondo, ora la sfida agli ottavi di finale contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding e numero 3 del ranking mondiale. 

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