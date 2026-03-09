Errani-Paolini stanotte in doppio a Indian Wells 2026, orario e dove vederlo in chiaro

Sara Errani e Jasmine Paolini torneranno in campo nella notte italiana tra lunedì 9 e martedì 10 marzo nel torneo di doppio femminile al Wta di Indian Wells 2026, terzo 1000 di questa stagione, dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. Le due azzurre vanno a caccia di un posto nei quarti di finale contro le cinesi Xu Yifan e Yang Zhaoxuan, rispettivamente n.43 e n.51 nel ranking di specialità.

Errani/Paolini-Yifan/Zhaouxuan, orario e dove vederla

La sfida è in programma allo Stadium 5 intorno all’una di notte (non è escluso un cambio di campo). Sarà possibile vederla in tv in diretta su SuperTennis, in chiaro e gratis per tutti. Undicesime nella Race to Turin, Errani e Paolini non hanno avuto un inizio di stagione troppo esaltante, come prova il bilancio di 4 vittorie (compresa quella all’esordio in California contro la rumena Jacqueline Cristian e la danese Clara Tauson) e 3 sconfitte. Hanno perso al secondo turno all’Australian Open – nonostante tre match-point a favore – contro la coppia di casa Birrell/Gibson, a Doha (dove erano le campionesse in carica) hanno ceduto in semifinale ad Hsieh/Ostapenko mentre a Dubai sono uscite subito di scena per mano di Siegemund/Zvonareva.

Paolini, esordio sofferto ma vincente in singolare

Paolini è già scesa in campo nella notte italiana nel singolare femminile. Esordio complicato ma vincente per la 30enne di Bagni di Lucca, n.7 del ranking e del seeding, entrata in gara direttamente al secondo turno, che ha battuto in rimonta per 6-7 (5-7), 6-2, 6-3 dopo due ore e mezza di lotta l’austriaca Anastasia Potapova, n.91 Wta (ma arrivata a ridosso della top 20 – n.21 – meno di tre anni fa)., vincendo tutti gli ultimi quattro game.

La differenza in favore dell’azzurra l’ha fatta soprattutto una maggiore solidità al servizio: 5 ace (ed un solo doppio fallo), il 64% di prime in campo con il 65% dei punti conquistati oltre ad un 54% di punti vinti anche con la seconda. Jasmine ha trasformato solo 7 delle 17 palle-break che si è procurata ma di contro ne ha cancellate 8 delle 11 che ha concesso. Complessivamente Paolini ha portato a casa 114 punti contro i 97 di Potapova.

Paolini può ora guardare con più fiducia al percorso nel torneo. All’orizzonte un possibile quarto di finale contro Coco Gauff (n.4), che però ha un terzo turno non scontato contro la filippina Alexandra Eala, ed una eventuale semifinale contro Aryna Sabalenka (n.1) o Amanda Anisimova (n.5).

Jas finora ha vissuto un 2026 al di sotto delle attese. Contro Tomljanovic ha ottenuto il suo sesto successo in 11 partite. Ha messo a segno una vittoria in United Cup (contro Jeanjean), due all’Australian Open (contro Sasnovich e Frech) e due a Merida (contro Hon e Boulter), grazie alle quali ha centrato la sua prima semifinale oltre quattro mesi dopo Ningbo, ad ottobre del 2025.