Atp Indian Wells 2026, dove vedere in tv le partite di Sinner e degli azzurri

Mercoledì 3 marzo prende il via l’Atp Indian Wells 2026, torneo Masters 1000 in scena dal 4 al 15 marzo nella Contea di Riverside, in California. Jannik Sinner, testa di serie n°2, torna in campo dopo l’inaspettata uscita di scena ai quarti di finale dell’Atp Doha, in Qatar, contro il ceco Jakub Mensik. Nel tabellone principale presenti anche altri sei azzurri: Lorenzo Musetti, di rientro dall’infortunio rimediato agli Australian Open, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. Niente da fare, invece, per Stefano Travaglia e Luca Nardi.

Contemporaneamente ci sarà anche il torneo femminile. Jasmine Paolini è l’unica italiana presente nel main draw. Fuori Lucrezia Stefanini (n°138) e Martina Trevisan (n°631), eliminate durante le qualificazioni rispettivamente da Victoria Jimenez Kasintseva e Darja Vidmanova.

Contro chi giocano gli azzurri

Jannik Sinner (Ita) – J.Duckworth (Aus)

Lorenzo Musetti (Ita) – Fucsovics

Flavio Cobolli (Ita) – D.Altmaier (Ger)/M.Kecmanovic (Srb)

Luciano Darderi (Ita) – qualificato

Matteo Berrettini (Ita) – A.Mannarino (Fra)

Matteo Arnaldi (Ita) – qualificato

Mattia Bellucci (Ita) – G.Diallo (Can)

Jasmine Paolini (Ita) – A. Potapova (Aut)/qualificata

Dove vedere in tv l’Atp Indian Wells 2026

Le partite dell’Atp Indian Wells 2026 si potranno seguire in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now TV. Il Masters 1000 statunitense inizia mercoledì 4 marzo con Matteo Berrettini e Mattia Bellucci che saranno i primi due azzurri a scendere in campo.