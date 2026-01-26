Australian Open 2026, Sinner-Darderi: il derby azzurro in diretta

Jannik Sinner contro Luciano Darderi. Si tinge di azzurro il secondo ottavo di finale di giornata agli Australian Open 2026. Il n°2 del mondo e il n°25 scendono in campo alle 8 (ora italiana) sulla Margaret Court Arena del Melbourne Park. Chi vince va ai quarti di finale contro uno tra lo statunitense Ben Shelton e il norvegese Casper Ruud. Prima di arrivare a questo appuntamento il 24enne altoatesino ha superato Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri. Il 23enne di Villa Gesell, invece, ha battuto Cristian Garin, Sebastián Báez e Karen Khachanov. Quella tra Jannik e Luciano è una sfida inedita: i due infatti non si sono mai incontrati fino ad ora.

Il match tra Sinner e Darderi si può seguire in diretta sui canali Eurosport, visibili su Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max. I due azzurri sono attesi in campo alle 8 (ora italiana) sulla Margaret Court Arena di Melbourne.