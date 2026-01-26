Accesso Archivi

lunedì 26 gennaio 2026

Australian Open 2026, Sinner-Darderi: il derby azzurro in diretta

Jannik Sinner agli Australian Open, Melbourne, 24 gennaio 2026 (AP Photo/Dita Alangkara)
Il n°2 del mondo e il n°25 si danno battaglia sulla Margaret Court Arena del Melbourne Park

Jannik Sinner contro Luciano Darderi. Si tinge di azzurro il secondo ottavo di finale di giornata agli Australian Open 2026. Il n°2 del mondo e il n°25 scendono in campo alle 8 (ora italiana) sulla Margaret Court Arena del Melbourne Park. Chi vince va ai quarti di finale contro uno tra lo statunitense Ben Shelton e il norvegese Casper Ruud. Prima di arrivare a questo appuntamento il 24enne altoatesino ha superato Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri. Il 23enne di Villa Gesell, invece, ha battuto Cristian Garin, Sebastián Báez e Karen Khachanov. Quella tra Jannik e Luciano è una sfida inedita: i due infatti non si sono mai incontrati fino ad ora.

Il match tra Sinner e Darderi si può seguire in diretta sui canali Eurosport, visibili su Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max. I due azzurri sono attesi in campo alle 8 (ora italiana) sulla Margaret Court Arena di Melbourne.

Sinner-Darderi, la diretta del derby azzurro agli Australian Open 2026
Sinner vince il primo set 6-1

Jannik vince il primo set 6-1 in appena 27 minuti. L’altoatesino ha messo a segno due break ed è rimasto solido al servizio senza mai concedere grosse opportunità a Darderi.

Sinner-Darderi 5-0

Sinner comanda, tiene il servizio e si porta sul 5-0.

Nuovo break di Sinner che si porta sul 4-0

Altro break di Sinner. Jannik si porta sul 4-0 dopo aver chiuso il game 40-15.

Break di Sinner

Break di Sinner in avvio di match. L’azzurro toglie il servizio a Darderi e si porta sul 2-0.

Sinner per la prima volta nella Margaret Court Arena

L’incontro si disputa sulla Margaret Court Arena di Melbourne, campo che Sinner non aveva mai calcato finora avendo sempre giocato sul Centrale. 

Darderi al primo ottavo di finale in uno Slam

Prosegue l’ascesa di Darderi. Per l’azzurro, nato e cresciuto in Argentina, si tratta del primo ottavo di finale in carriera a livello Slam. 

Sinner contro Darderi: sfida inedita

Tutto pronto per il derby tra Jannik Sinner e Luciano Darderi. Per i due azzurri si tratta di una sfida inedita. Chi vince vola ai quarti contro uno tra Ben Shelton e Casper Ruud. 

