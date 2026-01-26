Australian Open 2026, Sinner-Darderi: il derby azzurro in diretta

Jannik Sinner contro Luciano Darderi. Si tinge di azzurro il secondo ottavo di finale di giornata agli Australian Open 2026. Il n°2 del mondo e il n°25 scendono in campo alle 8 (ora italiana) sulla Margaret Court Arena del Melbourne Park. Chi vince va ai quarti di finale contro uno tra lo statunitense Ben Shelton e il norvegese Casper Ruud. Prima di arrivare a questo appuntamento il 24enne altoatesino ha superato Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri. Il 23enne di Villa Gesell, invece, ha battuto Cristian Garin, Sebastián Báez e Karen Khachanov. Quella tra Jannik e Luciano è una sfida inedita: i due infatti non si sono mai incontrati fino ad ora.
Il match tra Sinner e Darderi si può seguire in diretta sui canali Eurosport, visibili su Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max. I due azzurri sono attesi in campo alle 8 (ora italiana) sulla Margaret Court Arena di Melbourne.
Jannik vince il primo set 6-1 in appena 27 minuti. L’altoatesino ha messo a segno due break ed è rimasto solido al servizio senza mai concedere grosse opportunità a Darderi.
Sinner comanda, tiene il servizio e si porta sul 5-0.
Altro break di Sinner. Jannik si porta sul 4-0 dopo aver chiuso il game 40-15.
Break di Sinner in avvio di match. L’azzurro toglie il servizio a Darderi e si porta sul 2-0.
L’incontro si disputa sulla Margaret Court Arena di Melbourne, campo che Sinner non aveva mai calcato finora avendo sempre giocato sul Centrale.
Prosegue l’ascesa di Darderi. Per l’azzurro, nato e cresciuto in Argentina, si tratta del primo ottavo di finale in carriera a livello Slam.
