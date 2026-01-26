Home > Sport > Tennis > Australian Open 2026, Alcaraz-De Minaur e Zverev-Tien il 27 gennaio: orario, precedenti e dove vederli

Melbourne Park si prepara a un martedì di grande tennis. Il 27 gennaio si aprono i quarti di finale degli Australian Open 2026. In campo sia gli uomini sia le donne, ma anche il doppio maschile. Si preannuncia un’altra giornata di fuoco, con temperature altissime: si dovrebbe arrivare ai 40 gradi, con picchi fino a 45. Gli organizzatori sono pronti ad attivare il protocollo contro il caldo estremo, che prevede la chiusura del tetto dello stadio nel caso in cui si raggiunga il grado cinque della Heat Stress Scale come accaduto durante il match del 24 gennaio tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri.

Zverev-Tien: una vittoria a testa nei precedenti incontri

Ad aprire le danze sarà l’attuale numero 3 al mondo, il tedesco Alexander Zverev, impegnato alla Rod Laver Arena contro lo statunitense Learner Tien a partire dalle 3.30 italiane. Pochissimi i precedenti tra i due, che si sono incontrati solo due volte con una vittoria a testa. Il loro ultimo incrocio risale al primo turno del Roland Garros di Parigi, lo scorso 27 maggio: fu una partita senza colpi di scena e il tennista tedesco uscì vincitore con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4. Tien, al momento 29esimo del ranking Atp, promette comunque battaglia e cerca il riscatto: dalla sua parte ha l’età (20 anni contro i 28 di Zverev), ma sconta il peso della sua ancora limitata esperienza.

Alcaraz-De Minaur: l’australiano cerca la prima vittoria

Carlos Alcaraz promette di esaltare i propri tifosi affrontando per la sesta volta Alex De Minaur. Il numero uno al mondo scenderà in campo poco dopo le 10 italiane. Il pronostico è tutto dalla sua parte: nei precedenti cinque match, ha sempre avuto la meglio sull’australiano, al momento sesto del ranking. L’ultima volta che si sono affrontati risale alla fase a gironi della Finals giocate alla Inalpi Arena di Torino: dopo un primo set molto combattuto, che Alcaraz chiuse con fatica con il punteggio di 7-6, il secondo parziale del match fu tutto in discesa, con lo spagnolo dilagante per 6-2. La partita di Melbourne punta quindi a essere un riscatto per il padrone di casa, alla ricerca della sua prima vittoria contro un giocatore, Alcaraz, che nel tempo è diventato una delle sue bestie nere.

Alcaraz vs De Minaur headlines tonight while Sabalenka vs Jovic kicks off a blockbuster day of QF matches 🎾#AO26https://t.co/yygqR77ik5 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2026

Singolare femminile: in campo Sabalenka e Gauff

Occhi puntati anche sui quarti del singolare femminile. La prima a scendere sul rettangolo di gioco all’1.30 sarà la numero 1 al mondo, Aryna Sabalenka, che se la vedrà contro la statunitense Iva Jovic. Si tratta di un match inedito: le due non si sono mai affrontate. Sarà una partita interessante soprattutto per cercare di capire che direzione prenderà il futuro della tennista americana, che a soli 18 anni ha marciato spedita verso lo scontro con Sabalenka senza lasciare scampo alle precedenti avversarie. Tra le rivali buttate fuori dagli Australian Open 2026 c’è anche una vittima illustre come Jasmine Paolini, settima del ranking WTA eliminata nel corso del terzo turno con il punteggio di 2-6, 6-7 per Jovic.

Nell’altro quarto, in programma dalle 9 italiane, sarà big match tra Coco Gauff, numero tre al mondo, ed Elina Svitolina, 12esima in classifica. Solo tre i precedenti tra le due tenniste: al momento la bilancia degli scontri diretti pende a favore della statunitense, che si è imposta due volte. Le atlete tornano a incontrarsi a quasi due anni di distanza dall’ultima volta, che risale al 30 agosto 2024. Il contesto era quello degli US Open e Gauff superò il terzo turno affrontando proprio Svitolina: il match si chiuse sul 3-6, 6-3, 6-3 per l’americana.

Doppio maschile: sarà Australia-Francia

Alla Margaret Court Arena si terrà invece il primo dei quarti del doppio maschile. Dalle 5.50 del mattino la coppia di casa formata da Jason Kubler e Marc Polmans affronterà il duo francese composto da Sadio Doumbia e Fabien Reboul. A differenza dello scorso anno, nessuna delle altre partite vedrà italiani in campo: nel 2025, invece, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfiorarono la vittoria finale e si arresero dopo tre, combattutissimi set.

Alcaraz, Zverev e tutti gli altri in campo: orari e dove vedere le partite

Singolare maschile:

Zverev -Tien: 3.30 ora italiana

-Tien: 3.30 ora italiana Alcaraz-De Minaur: 10.10 ora italiana

Singolare femminile:

Sabalenka -Jovic: 1.10 ora italiana

-Jovic: 1.10 ora italiana Gauff-Svitolina: 9.00 ora italiana

Doppio maschile:

Kubler/Polmans-Doumbia/Reboul: 5.50

Warner Bros. Discovery detiene i diritti dell’Australian Open e garantisce la copertura integrale dell’evento. Ecco le piattaforme dove si può seguire il torneo in streaming: