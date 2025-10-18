Sinner-Alcaraz, oggi la finale del Six Kings Slam 2025: orario e dove vederla

Sinner-Alcaraz: oggi, 19 ottobre, ennesima tappa della ormai classica sfida tra i due più forti tennisti del mondo. La finale del Six Kings Slam 2025, ricchissimo torneo-esibizione arabo che però non vale per la classifica Atp, vedrà infatti affrontarsi il numero 1 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, e l’attuale numero 2, il campione azzurro Jannik Sinner. I due si contendono anche un premio da sei milioni di dollari. È il primo match tra i due campioni dopo la finale dello Us Open, vinta dallo spagnolo.

L’azzurro ha conquistato la finale battendo il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 6-4 6-2, lo stesso con cui lo spagnolo ha sconfitto in semifinale lo statunitense Taylor Fritz.

Sinner-Alcaraz: i precedenti

I precedenti tra i due giocatori non sono favorevoli all’altoatesino. Su 15 scontri diretti, infatti, ne ha vinti solo cinque lasciando invece gli altri 10 all’iberico. Gli ultimi due match sono stati vinti proprio da Alcaraz: prima dello Us Open, anche il Masters 1000 di Cincinnati, complice però, in quell’occasione, il ritiro dell’azzurro per problemi fisici. In questa stagione, tra i successi di Sinner, spicca però la vittoria proprio contro lo spagnolo nel torneo più prestigioso, a Wimbledon. Ecco tutti i precedenti:

Masters 1000 Parigi-Bercy 2021, 32esimi – Alcaraz 7-6 7-5 Wimbledon 2022, 16esimi – Sinner 6-1 6-4 6-7 6-3 Umag 2022, finale – Sinner 6-7 6-1 6-1 Us Open 2022, quarti – Alcaraz 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3 Masters 1000 Indian Wells 2023, semifinale – Alcaraz 7-6 6-3 Masters 1000 Miami 2023, semifinale – Sinner 6-7 6-4 6-2 Pechino 2023, semifinale – Sinner 7-6 6-1 Masters 1000 2024 Indian Wells, semifinale – Alcaraz 1-6 6-3 6-2 Roland Garros 2024, semifinale – Alcaraz 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 Pechino 2024, finale – Alcaraz 6-7 6-4 7-6 Masters 1000 Roma 2025, finale – Alcaraz 7-6 6-1 Roland Garros 2025, finale – Alcaraz 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6 Wimbledon 2025, finale – Sinner 4-6 6-4 6-4 6-4 Masters 1000 Cincinnati 2025, finale – Alcaraz vince per ritiro Us Open 2025, finale – Alcaraz 6-2 3-6 6-1 6-4

La finale Sinner-Alcaraz al Six Kings Slam 2025

La finale tra Sinner e Alcaraz, come l’intero torneo esibizione tra i migliori tennisti del mondo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Netflix con la telecronaca di Federico Ferrero e Guido Monaco.

Il programma di oggi, sabato 18 ottobre