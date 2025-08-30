Home > Sport > Tennis > Us Open, oggi Sinner e il derby Musetti-Cobolli: orari e dove vederli

Giornata importante agli Us Open 2025 per i colori azzurri. Oggi sabato 30 agosto, per il terzo turno si sfidano Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Poi tocca a Jannik Sinner, a caccia degli ottavi contro il canadese Denis Shapovalov.

Gli italiani in campo

Derby tutto italiano oggi a Flushing Meadows: di fronte Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, in un match inedito assoluto a livello senior. Il carrarino è reduce dal facile successo contro Goffin, mentre il romano è uscito vincente dalla maratona con Brooksby. Sinner dopo aver lasciato solo sette giochi all’insidioso australiano Alexei Popyrin, oggi affronta il canadese Denis Shapovalov, numero 29 del ranking Atp, che nell’unico precedente ha battuto l’altoatesino, al primo turno degli Australian Open 2021.

In sintesi, ecco il programma di oggi degli italiani:

Ore 17 – Lorenzo Musetti vs Flavio Cobolli

a seguire – Jannik Sinner vs Denis Shapovalov

Dove vedere lo Us Open 2025 in tv e in streaming

La copertura televisiva e streaming in Italia dello Us Open 2025 è ampia. Tutte le partite degli italiani sono trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport dedicati (Tennis, Arena, Max, ecc.) e in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 digitale terrestre e 212 su satellite). Gli appassionati possono seguire l’evento anche in streaming tramite Sky Go, NOW e SuperTenniX, con diverse opzioni multicanale e contenuti extra come interviste, analisi e highlights giornalieri. SuperTennis Plus consente inoltre agli abbonati di accedere a più match live da smart TV e rivedere gli incontri on demand.