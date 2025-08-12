Atp Cincinnati 2025, gli italiani in campo oggi 12 agosto e risultati

Luca Nardi, 22enne di Pesaro n°98 del ranking, è l’unico azzurro atteso in campo oggi martedì 12 agosto nel torneo maschile singolare dell’Atp Cincinnati 2025. Il marchigiano giocherà non prima delle 18.10 (ora italiana) contro il ceco Jakub Mensik, n°17 al mondo. Chi vince vola agli ottavi.

Chi, invece, ha già conquistato il pass per gli ottavi è Jannik Sinner che nella notte italiana ha superato in due set il canadese Gabriel Diallo.

Atp Cincinnati 2025, il percorso di Luca Nardi

Nardi arriva al terzo turno dopo essere stato ripescato come lucky loser dalle qualificazioni e aver sconfitto l’argentino Thiago Agustin Tirante al primo turno (6-4 7-6) e il canadese Denis Shapovalov al secondo (5-7 6-3 6-4). In caso di vittoria contro Mensik, il tennista pesarese giocherebbe contro il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, n°2 Atp, e il serbo Hamad Medjedovic (n°72).

L’unico precedente tra i due atleti risale al torneo di Miami nel 2024 quando i due si affrontarono nel tabellone di qualificazione. In quella occasione il 19enne di Prostejov vinse per 6-4 6-2.

Gli azzurri impegnati in doppio

Per quanto riguarda il doppio oggi tocca alla coppia formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli, teste di serie n°6. I due giocheranno non prima delle 17 il match valido per il terzo turno contro l’americano Nathaniel Lammons e l’olandese David Pel.

A seguire, dalle 18.10, sono attesi Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, entrambi in cerca di riscatto dopo le eliminazioni dal draw del singolare. La coppia azzurra se la vedrà con gli argentini Andres Molteni e Maximo Gonzalez. Anche Luciano Darderi dovrebbe scendere in campo per il doppio al fianco di Stefanos Tsitsipas (contro Hugo Nys e Edouard Roger-Vasselin). Il 23enne però domenica 10 agosto si era ritirato durante l’incontro con Francisco Comesaña per via di un problema alla schiena. La sua partecipazione rimane quindi ancora in dubbio.

Wta Cincinnati 2025, le azzurre in campo oggi

Grande attesa anche per le azzurre Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, impegnate nel Wta Cincinnati 2025. La 29enne toscana sfiderà l’americana Ashlyn Krueger (n°35 Wta) non prima delle 18.10 mentre la 26enne di Rimini avrà contro Jelena Ostapenko (n°30 ed ex n°5) (inizio della partita previsto per le 20.30).

Dove vedere i match in diretta tv

Tutte le partite dell’Atp Cincinnati 2025 vengono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. I match sono visibili anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.