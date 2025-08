Atp Toronto 2025, Fritz e Shelton in semifinale: sarà derby Usa

Dopo Alexander Zverev-Karen Khachanov, la seconda semifinale del torneo Atp 1000 Toronto 2025 di tennis sarà il derby statunitense tra Taylor Fritz e Ben Shelton.

All-American Clash Incoming 🦅



Ben Shelton punched his ticket to his first Masters 1000 semifinal on Tuesday night. Standing between him and the final? His countryman Taylor Fritz ⚔️



Read how they got there in Daily Recap served up by @Sobeys ➡️ https://t.co/Ku3miJf4bl pic.twitter.com/9dkS8VElrB — National Bank Open (@NBOtoronto) August 6, 2025

Fritz batte Rublev 6-3, 7-6

Nei quarti di finale Fritz, grazie all’ennesima prestazione maiuscola, ha superato Andrey Rublev per 6-3, 7-6 al termine di un match divertente. “È stata una partita strana – ha detto Fritz a fine incontro – perché entrambi abbiamo tenuto la battuta con facilità e questo mi ha permesso di sentirmi sempre molto calmo e rilassato. Poi all’improvviso mi sono ritrovato a servire per essere in semifinale e ho accusato la pressione tutta insieme. A quel punto il mio cervello si è come spento e la partita è diventata di botto combattuta. Allora l’unica cosa che puoi provare a fare è vincere. Se avessi perso la partita, non mi sarei certo perdonato quel game giocato male. Vincere è stato importante per dimenticare quel calo di tensione improvviso”.

Shelton super De Minaur 6-3, 6-4

Ben Shelton invece ha superato per 6-3, 6-4 l’australiano Alex De Minaur in appena 91 minuti di gioco. “Sono davvero contento – ha detto Shelton – a conclusione della partita – per la vittoria. Ho dimostrato una grande forza mentale. Contro di lui ho perso un milione di volte in allenamento, è un avversario molto tosto. Ho servito molto bene per tutta la durata della partita e sono felice di potermi giocare la semifinale”. Quella tra Fritz e Shelton sarà la quarta semifinale tutta statunitense in un Masters 1000 dal 2000 in avanti.