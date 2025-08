Atp Toronto 2025, Zverev e Khachanov in semifinale

Alexander Zverev e Karen Khachanov sono i primi due semifinalisti del torneo Atp di Toronto 2025, settimo Masters 1000 della stagione. Nella notte italiana, il tedesco n.3 del ranking Atp e il russo n.16 hanno rispettivamente battuto nei quarti di finale il campione in carica Alexei Popyrin (n.26) e l’americano classe 2004 Alex Michelsen (n.34). Zverev, testa di serie n.1, si è imposto in rimonta col punteggio finale di 6-7 (6-8), 6-4, 6-3 centrando la 75esima finale della sua carriera, nonché la 21esima in un ‘1000’. Vittoria in due set per Khachanov, testa di serie n. 11, col punteggio di 6-4, 7-6 (7-3). Il russo ha dovuto annullare due palle per andare al terzo sul 4-5 del secondo prima di chiudere la partita. Per il russo sarà la terza semifinale in Canada dopo quelle del 2018 e del 2019, oltre che la sesta in assoluto in un Masters 1000.

Stanotte Fritz-Rublev e De Minaur-Shelton, dove vederle in tv

In semifinale affronterà proprio Zverev, avanti per 5-2 nei precedenti. Stanotte le altre due semifinali sul Campo Centrale. La sfida tra lo statunitense Taylor Fritz e il russo Andrey Rublev, rispettivamente numero 4 e numero 11 del ranking Atp è in programma non prima delle ore 19 locali, le 2 di notte in Italia. Nei precedenti, Fritz è avanti 5-4 ma Rublev ha vinto l’ultima sfida nella semifinale del Masters 1000 di Madrid nel 2024. Nessun precedente tra i due. A seguire, l’ultima semifinale tra l’australiano Alex De Minaur (n.8 Atp) e l’americano Ben Shelton (n.7). Sarà possibile vedere le due semifinali in diretta tv su Sky e in streaming su NOW.