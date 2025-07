Sinner-Shelton il 9 luglio a Wimbledon 2025: orario, precedenti e dove vederla

Il match in programma sul Campo 1 vale un posto in semifinale. Incognita sulle condizioni dell’azzurro dopo l’infortunio al gomito. Tutte le news

Jannik Sinner torna in campo mercoledì 9 luglio a Wimbledon 2025. Dopo lo scampato pericolo contro Grigor Dimitrov, l’azzurro numero 1 del ranking Atp affronta nei quarti di finale l’americano Ben Shelton, decima testa di serie, che nel turno precedente ha sconfitto l’altro azzurro Lorenzo Sonego. Per Sinner al momento l’incognita più importante riguarda le condizioni fisiche, dopo l’infortunio al gomito che lo ha fortemente condizionato nel precedente incontro prima del forfait dello sfortunato bulgaro. La sfida Sinner-Shelton è il secondo incontro sul campo numero 1 dopo il match tra la polacca Iga Swiatek e la russa Liudmila Samsonova che apre il programma alle ore 14 ora italiana.

Precedenti

Sinner e Shelton si sfideranno per la settima volta in carriera, con un bilancio di 6-1 a favore dell’azzurro. Sarà anche il loro secondo scontro diretto a Wimbledon: l’anno scorso agli ottavi fu Sinner ad imporsi in tre set. A gennaio all’Australian Open, Sinner e Shelton si sono affrontati in semifinale e il match ancora una volta si è chiuso con un una netta vittoria dell’italiano in tre set.

Come sta Sinner

Per quanto riguarda il problema al gomito, è stato Sinner a fare il punto della situazione dopo il match con Dimitrov. “Un po’ di preoccupazione c’è, vediamo come reagisco quando mi sveglio. Farò dei check e una risonanza magnetica per vedere se c’è qualcosa di serio e capire, in caso, come sistemare il problema”. E sulla sfida con Shelton: “Rispondere al suo servizio sarà la prima cosa da fare contro di lui, inoltre è migliorato molto da fondocampo e lo ha dimostrato anche a Parigi giocando un gran match con Carlos (Alcaraz, ndr). Sa giocare su ogni superficie e so che sarà una sfida complicata. Ma adesso la cosa più importante è capire come sto e recuperare al 100%”.

Sinner ha annullato l’allenamento previsto nel pomeriggio a Wimbledon. Il tennista azzurro aveva prenotato un campo alle 17 (ora italiana). Il numero uno al mondo questa mattina ha svolto la risonanza magnetica.

Pronostico

Sinner parte favorito sulla lavagna dei bookmaker: vale infatti 1,19 su Planetwin365 e 1,20 su Goldbet la vittoria dell’azzurro, con Shelton proposto invece a 4,20. Tra il set betting, comanda il 3-0 italiano a 2,18, seguito dal 3-1 a 3,30 e dal 3-2 a 5,80. Si sale invece a 10 per un successo dell’americano in cinque set, con il 3-1 offerto a 12 e il 3-0 a 20. Per quanto riguarda, infine, la vittoria del titolo, passa da 2 a 1,85 il terzo successo consecutivo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo stacca in quota Jannik Sinner, la cui prima volta a Londra è proposta a 3. Attenzione anche a Novak Djokovic, in cerca dell’ottavo titolo a Wimbledon, opzione a 4,75. Più staccato, a 16, l’acuto dell’americano Taylor Fritz.

Dove vederla in tv

E’ possibile vedere la sfida Sinner-Shelton, come tutto il resto del torneo di Wimbledon 2025, in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (inclusi streaming via NOW e Sky Go): copertura integrale dei campi principali. Su SuperTennis TV, highlights e riassunti in differita per seguire i momenti salienti.