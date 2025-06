Vittoria per il tennista kazako, che aveva eliminato Sinner agli ottavi

Alexander Bublik trionfa al torneo Atp di Halle. Il tennista kazako, che aveva eliminato Jannik Sinner agli ottavi, ha battuto in finale il russo Daniil Medvedev in due set – 6-3, 7-6 (7-4) – in un’ora e 23 minuti di gioco.

CHAMPION IN HALLE ONCE MORE 🏆 2023 champ Bublik captures the title yet again, defeating Medvedev 6-3 7-6(4)#ATPHalle pic.twitter.com/5VEqaIz9Qg — ATP Tour (@atptour) June 22, 2025

