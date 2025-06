L'azzurro scende in campo per i quarti di finale del torneo sull'erba tedesco

Flavio Cobolli scende in campo oggi, venerdì 20 giugno alle ore 13.00, per i quarti di finale dell’Atp 500 di Halle. Contro di lui ci sarà il padrone di casa Alexander Zverev, n°3 del mondo. L’azzurro, n°24 del ranking, negli incontri precedenti del torneo sull’erba ha superato il brasiliano Joao Fonseca e il canadese Denis Shapovalov. Mentre Zverev agli ottavi ha affrontato un altro italiano, Lorenzo Sonego, sconfitto in tre set con il punteggio di 3-6 6-4 7-6.

I precedenti tra Cobolli e Zverev

Il 28enne di Amburgo e il 23enne di Roma si sono scontrati solo una volta in carriera, quest’anno ai sedicesimi di finale del Roland Garros 2025. Ad avere la meglio è stato Zverev che ha vinto per 6-2 7-6 6-1.

Il 2025 di Flavio Cobolli

Il 2025 per Cobolli rappresenta un’annata positiva. L’azzurro ha conquistato i suoi primi due trofei in carriera, Amburgo (500) e Bucarest (250), e in sei mesi ha scalato otto posizioni del ranking passando dalla posizione n°32 alla n°24. Solo quest’anno ha guadagnato 1.342.051 dollari di montepremi mettendo a segno 16 vittorie (e subendo 13 sconfitte).

Dove vedere la partita

Sarà possibile vedere la partita in diretta streaming su Now tv e sui canali Sky. Il match inizierà non prima delle ore 13.00 sulla OWL Arena di Halle.

Sinner sconfitto da Bublik

Jannik Sinner, invece, ieri è stato eliminato dal torneo. Il n°1 del mondo ha perso 6-3 3-6 4-6 contro il kazako Aleksandr Bublik, n°45 Atp. L’altoatesino è apparso poco brillante e a tratti nervoso per il comportamento dell’avversario, battuto di recente al Roland Garros, spesso sopra le righe. Il campione di San Candido tornava alle competizioni proprio dopo la clamorosa finale di Parigi persa contro Carlos Alcaraz partendo da un vantaggio di due set e senza sfruttare tre match point. Sinner, che lunedì ha completato la 54a settimana in vetta al ranking, si trasferirà ora a Londra per iniziare a preparare Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, dove l’anno scorso si è fermato ai quarti di finale contro Daniil Medvedev.

