Il torneo sull'erba in Germania, ieri l'esordio vittorioso di Sinner

Si torna in campo oggi, 18 giugno 2025, in Germania, per l‘Atp Halle 2025 di tennis. Nel pomeriggio attesa per il match di doppio che vedrà protagonista la coppia azzurra Bolelli-Vavassori. Ieri l’esordio vittorioso per il numero uno del mondo, Jannik Sinner, che ha sconfitto in due set il tedesco Yannick Hanfmann, per 7-5, 6-3 in un’ora e 31 minuti di gioco. Al prossimo turno, ottavi di finale, Sinner affronterà Aleksandr Bublik, il russo naturalizzato kazako che l’altoatesino ha sconfitto nei quarti di finale al recente Roland Garros.

A special place for a special player ❤️ Hear from Jannik in Halle 💌@atphalle | #ATPHalle pic.twitter.com/6c9fmnwMhi — ATP Tour (@atptour) June 17, 2025

In singolare scendono in campo oggi, tra gli altri, il numero 3 del ranking Alexander Zverev e il numero 11 Daniil Medvedev. Oggi si disputano alcuni incontri validi per i sedicesimi di finale, altri già per gli ottavi.

Il programma di oggi – Singolare maschile

Bergs-Khachanov

Giron- Zverev

Halys- Medvedev

Michelsen-Tsitsipas

Il programma di oggi – Doppio maschile

Auger Aliassime/Shapovalov-Harrison/King

Krawietz/Puetz-Goransson/Verbeek

Lammons/Withrow-Bolelli/Vavassori

Atp Halle 2025: dove vederlo in tv

I match del torneo tedesco, il Terra Wortmann Open 2025, vengono trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv e TennisTv.

Atp Halle 2025: il tabellone

Il tabellone del Atp Halle 2025 vede Sinner come principale testa di serie nella parte alta. Dal suo lato c’è il numero 4 del seeding, Rublev, che l’azzurro potrebbe trovare in semifinale. Nella parte bassa c’è il numero 2 del torneo, Zverev (il numero 2 del ranking, Carlos Alcaraz, non partecipa) e il numero 3 del seeding, Medvedev. Se le posizioni di classifica saranno rispettate, in finale Sinner potrebbe dunque trovare Zverev.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata