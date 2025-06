L'azzurro torna protagonista sull’erba tedesca al Terra Wortmann Open

Jannik Sinner torna protagonista oggi, lunedì 16 giugno 2025, sull’erba tedesca al Terra Wortmann Open di Halle, in programma dal 16 al 22 giugno 2025, dove sarà impegnato sia nel singolare sia nel doppio in coppia con Lorenzo Sonego. I due italiani debutteranno nel doppio lunedì 16 giugno contro la coppia Karen Khachanov / Alex Michelsen, sul campo Schauinsland-Reisen.

Il tabellone di Sinner nel singolo

Il giorno successivo, martedì 17 giugno, Sinner esordirà nel singolare affrontando il tedesco Yannick Hanfmann, proveniente dalle qualificazioni. L’orario ufficiale del match non è ancora stato comunicato, ma si prevede che venga disputato nel pomeriggio. In caso di vittoria, l’altoatesino affronterebbe negli ottavi di finale, in programma mercoledì 18, il vincente della sfida tra Müller e Bublik. L’eventuale quarto di finale si disputerebbe venerdì 20 giugno contro uno tra Tomas Machac e Hubert Hurkacz.

Sonego in campo nel singolo da martedì

Anche Lorenzo Sonego, dopo l’impegno in doppio con Sinner, sarà protagonista martedì 17 giugno nel tabellone di singolare, dove affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff. L’ordine di gioco ufficiale non è ancora stato reso noto, ma è probabile che il match si svolga sempre nella giornata di martedì. In caso di successo, l’azzurro affronterebbe con ogni probabilità Alexander Zverev, testa di serie numero 2, che debutterà contro Marcos Giron. Se dovesse proseguire il suo cammino, Sonego tornerebbe in campo mercoledì 18 per gli ottavi, venerdì 20 per i quarti, e infine sabato 21 giugno per una possibile semifinale.

Il programma di oggi

Doppi maschili:

Jackson Withrow Nathaniel Lammons/J. Zielinski T. Machac

Max Schönhaus J.L. Struff/F.Auger-Aliassime Denis Shapovalov

L. Sonego J. Sinner/Alex Michelsen K. Khachanov (14.30)

Singolari maschili:

F. Marozsan/M. Kecmanovic (11.30)

Daniel Altmaier/Daniil Medvedev (13.30)

Alexandre Müller/Aleksandr Bublik (14.40)

Quentin Halys/Benjamin Bonzi (15.30)

Stefanos Tsitsipas/Luciano Darderi (15.50)

Il video: relax e palleggi prima del match

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, prima del doppi contro la coppia Khachanov/Michelsen, hanno vissuto un momento di relax, palleggiando ed esibendo discrete abilità anche nel calcio, come documentato dalla pagina Instagram della Federazione Italiana Tennis

Dove vedere i match in televisione

Il torneo di Halle 2025 è trasmesso in esclusiva da Sky Sport. Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (201) offrono in diretta tutta la programmazione del torneo. Nella giornata di lunedì 16 giugno Sky Sport Uno ha trasmetterà il doppio Sinner/Sonego vs Khachanov/Michelsen. Tutte le partite saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma NOW.

