A partire dal 5 giugno il tennista altoatesino sarà protagonista di una collezione unica ed emozionante

Panini lancia il primo, attesissimo album di figurine interamente dedicato a Jannik Sinner, il campione altoatesino attuale numero uno del tennis mondiale. A partire dal 5 giugno, sarà protagonista di una collezione unica ed emozionante che unisce due eccellenze italiane: l’intramontabile passione per il tennis e la tradizione editoriale della storica casa modenese.

Figurine per appassionati e tifosi

L’album, pensato per appassionati, tifosi e collezionisti, ripercorre la straordinaria carriera di Sinner: dai primi passi sul campo, alle prime vittorie, fino alla scalata verso la vetta del ranking mondiale. Una narrazione coinvolgente articolata in 192 figurine con scatti inediti, colpi iconici e retroscena appassionanti.

Sinner protagonista di 25 card speciali

Ogni tappa della sua ascesa viene celebrata, restituendo l’immagine di un atleta determinato, guidato dalla passione e dalla disciplina. A completare la collezione: 25 card speciali, un poster celebrativo esclusivo e, nelle bustine più fortunate, le rarissime card “One of One” autografate da Sinner in persona – autentici pezzi unici destinati a diventare cimeli ambiti. La collezione è disponibile in edicola e online.

