Il duo ha conquistato il sesto titolo insieme

Simone Bolelli e Andrea Vavassori dominano 6-4 6-0 l’argentino Andres Molteni e il brasiliano Fernando Romboli, al primo torneo in coppia nel circuito Atp in carriera, e festeggiano il titolo al Bitpanda Hamburg Open, l’ATP 500 di Amburgo.

Bolelli-Vavassori, sesto titolo insieme

Prima coppia italiana in finale nel torneo in doppio maschile nell’era Open, oggi al quarto posto nella Race di doppio, Bolelli e Vavassori hanno vinto il sesto titolo insieme. Hanno trionfato a Buenos Aires, Halle e Pechino nel 2024; ad Adelaide e Rotterdam quest’anno prima del successo in Germania, torneo in cui hanno interrotto un periodo negativo segnato da 2 vittorie e 7 sconfitte. Protagonisti di tre delle ultime cinque finali Slam (Australian Open 2024, Roland Garros 2024, Australian Open 2025), gli azzurri hanno affrontato l’undicesimo match per il titolo insieme.

I numeri della coppia Bolelli-Vavassori

Bolelli, n. 9 nel ranking individuale di doppio, ha giocato la sua 34/a finale a livello Atp nel doppio (17 vittorie, 17 sconfitte) e raggiunto il suo 6° titolo Atp 500, tutti con partner italiani (4 con Vavassori, 1 con Fognini, 1 con Seppi). Vavassori, n.8 in doppio, ha giocato la sua 15ma finale Atp (8-6), la terza in Germania dopo le due raggiunte a Halle (sconfitta nel 2023 contro Melo/Peers, vittoria nel 2024 contro Krawietz/Puetz).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bitpanda Hamburg Open (@bitpandahamburgopen)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata