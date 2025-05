Le parole del presidente della Fitp a margine di un evento alla Farnesina

Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, ha parlato a margine della presentazione del secondo rapporto “Sport e innovazione” alla Farnesina. “Cosa manca al tennis per continuare a crescere? Abbiamo sicuramente bisogno di una maggiore esposizione in chiaro di questi nostri giocatori. Questa è la madre di tutte le nostre battaglie e faremo di tutto perchè questo avvenga. Perchè non ci può essere sviluppo delle discipline sportive se tutti gli italiani, a prescindere dal ceto sociale, non possano vedere le imprese dei nostri giocatori. Dover pagare un canone è odioso, l’esclusiva è il male che ha fatto precipitare il tennis trent’anni fa nell’oblio ed è una vergogna che qualcuno voglia difendere esclusive indifendibili”.

