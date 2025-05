Il numero sul Centrale nel terzo match di giornata. Oggi in campo anche Paolini e Berrettini

Jannik Sinner torna di nuovo in campo oggi, lunedì 12 maggio, nel terzo match di giornata in programma sul Centrale del Foro Italico (non prima delle 15). Nel 3° turno degli Internazionali di Roma 2025, il numero uno al mondo se la vedrà con l’olandese Jesper De Jong, n°93 del ranking Atp. L’azzurro, al secondo match dopo la sospensione per il caso clostebol, ha esordito sabato contro l’argentino Navone vincendo per due set a zero 6-3 6-4.

Sinner-De Jong, a che ora si gioca e dove vederla

La sfida tra Sinner e De Jong è in programma sul centrale del Foro Italico come terzo match della sessione diurna, non prima delle 15. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW e sarà visibile anche in chiaro su Rai 2. Qui tutte le informazioni su dove vedere gli Internazionali di Roma 2025.

Sinner-De Jong i precedenti

C’è un solo precedente tra Jannik Sinner e il 24enne di Haarlem. Si tratta del secondo turno degli Australian Open 2024, primo Slam vinto in carriera dall’altoatesino, vinto nettamente da Jannik con un triplo 6-2.

Internazionali Roma 2025, il programma di oggi: in campo anche Paolini e Berrettini

Quella di oggi sarà un’altra giornata densa per i colori italiani agli Internazionali d’Italia, a Roma. Oltre al già citato Sinner, sul campo centrale scenderà in campo dalle 12.30 Jasmine Paolini contro la lettone Jelena Ostapenko per gli ottavi del tabellone femminile. Tra la 29enne di Castelnuovo di Garfagnana e la 27enne di Riga ci sono tre precedenti che vedono in vantaggio la seconda: il primo se l’è aggiudicato l’azzurra, mentre gli ultimi due sono andati alla lettone, entrambi disputati su campi in cemento, l’ultimo quest’anno al WTA 1000 di Doha.

In serata, poi, non prima delle 19.00 toccherà a Matteo Berrettini, sempre sul Centrale, nel big match di giornata contro il norvegese Casper Ruud. Tra i due i precedenti sono ben sette e vedono il numero 7 del mondo in vantaggio per 4-3. Sulla terra battuta il bilancio è 3-1 Ruud, con il successo di Berrettini ottenuto al Masters 1000 di Madrid nel 2021 in semifinale. Tra le vittorie del norvegese c’è però anche quella ottenuta proprio al Foro Italico nel 2020, nell’edizione andata in scena a settembre per la pandemia di Covid-19 che stravolse il calendario stagionale. L’ultima sfida tra i due se l’è aggiudicata l’azzurro in un match disputato in United Cup all’avvio del 2023.

Both World No.1s in action 👑👑 Here’s the OOP for Day 8 at the Foro Italico — get ready for a blockbuster lineup#IBI25 | @BMWItalia pic.twitter.com/k1GTuxlyHz — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 11, 2025

Sette italiani impegnati nel tabellone di doppio

Non solo singolaristi, oggi il calendario degli incontri agli Internazionali di Roma vede protagonisti anche altri sette tennisti italiani tutti impegnati nel tabellone di doppio. Spicca il derby italiano tra la coppia Simone Bolelli – Andrea Vavassori (già semifinalisti lo scorso anno al Foro Italico) che sfideranno il team composto da Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, come quarto match sulla SuperTennis Arena.

Sullo stesso campo, a seguire, il duo Mattia Bellucci-Filippo Romano affronterà la coppia statunitense formata da Christian Harrison e Evan King (settimi nel seeding). Infine, come ultimo match sul Nicola Pietrangeli, Matteo Arnaldi in coppia con l’australiano Alexei Popyrin, giocherà contro la coppia argentina composta da Maximo Gonzalez e Andreas Molteni.

Internazionali Roma 2025, il programma completo di lunedì 12 maggio

Campo Centrale P. Stearns – N. Osaka, dalle 11

J. Paolini (6) – J. Ostapenko, non prima delle 12.30

J. Sinner (1) J. de Jong (LL), non prima delle 15

M. Berrettini (29) – C. Ruud (6) non prima delle 19

A. Sabalenka (1) – M. Kostyuk, non prima delle 20.30 Grand Stand Arena H.Dellien -(LL) de Minaur (7), dalle 11

J.Mensik (20) -F. Marozsan, a seguire

C.Gauff (4)- E. Raducanu, non prima delle 15

J. Munar – S. Korda (22), a seguire

B.Andreescu – Q.Zheng (8), dalle 18.30 SuperTennis Arena T. Paul (11)-T. Machac (19), dalle 11

M. Giron – H. Hurkacz (30), a seguire

E. Svitolina (16) – D. Collins (29), a seguire

S. Bolelli /A.Vavassori (5) – F. Bondioli/C.Caniato, a seguire

M. Bellucci/ F. Romano – C. Harrison (7)/ E. King, a seguire Nicola Pietrangeli A. Muhammad/D. Schuurs (8) – S. Kenin/L.Kichenok, dalle 11

Shnaider (13- E. Mertens (25), non prima delle 12.30

F. Cerundolo (17) – S. Ofner (Q), a seguire

C. Tauson (22) – M. Andreeva (7), a seguire

M. Gonzalez (8)/ Molteni (8) – M. Arnaldi/A. Popyrin, a seguire

