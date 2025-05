Il conduttore tv sfida il figlio Davide

Nel corso dell’evento Tennis and Friends, in corso al Foro Italico a Roma in occasione degli Internazionali d’Italia, Paolo Bonolis ha giocato un doppio a tennis in coppia con Flavio Cobolli. A sfidarlo, dall’altra parte della rete, il figlio Davide.

