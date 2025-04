Il talento azzurro ha conquistato la seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami

Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per lui si tratta della seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami. Il 18enne di Palermo, iscritto alla competizione grazie a una wild card, al secondo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n°24 Atp e n°23 del seeding) contro cui non ha mai giocato.

I dati del match di Federico Cinà

Il talento italiano ha vinto il 76% dei punti con la prima di servizio e il 71% con la seconda. Ha conquistato due break point su quattro e 67 punti totali (di cui 20 in risposta). Cinà ha dimostrato una buona dose di coraggio (soprattutto nel primo set) è tanta personalità. E’ il giocatore più giovane ad aver vinto un match di main draw a Madrid dopo Alcaraz (ma prima di Nadal).

Il Masters 1000 di Madrid

L’Atp Madrid è il quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.055.385 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della ‘Caja Magica’ della capitale spagnola (combined con un Wta 1000). Al torneo partecipano i grandi del tennis mondiale come Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Casper Ruud e Jack Draper.

