Il tennista italo-argentino ha ceduto in due set

Disco rosso per Luciano Darderi nei quarti del BMW Open by Bitpanda (ATP 500 – 2.500.000 euro di montepremi) a Monaco di Baviera. Il tennista italo-argentino, numero 47 del mondo, si è arreso di fronte alla potenza e all’imprevedibilità di Ben Shelton, numero 15 del mondo e seconda testa di serie, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. In semifinale il tennista americano affronterà ora l’argentino Francisco Cerundolo (5), che ha sconfitto il veterano belga David Goffin per 6-2, 6-4.

