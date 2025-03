Paolini al terzo turno nel tabellone femminile; avanza Darderi, eliminato Cobolli

I risultati della notte italiana nel Miami Open 2025 di tennis. Nel tabellone maschile, avanzano al secondo turno Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, che raggiungono Cobolli, Darderi, Berrettini, Musetti e Cinà. Nel torneo femminile, non riesce a raggiungere il terzo turno Lucia Bronzetti. Ecco le partite.

Sonego batte Navone in due set

Sonego (numero 38 nel ranking Atp) ha battuto con un doppio 7-5 Mariano Navone (62). Ha raggiunto così le 150 vittorie in carriera nel circuito Atp, forte di 24 vincenti a 8 e 39 gratuiti contro i 30 dell’argentino. Sonego ha ottenuto quattro punti in più direttamente con il servizio e ne ha vinti quattro in più negli scambi da fondo. Al secondo turno affronterà Taylor Fritz, numero 4 sel mondo, con l’obiettivo di centrare il settimo successo in carriera contro un Top 10.

Arnaldi supera Wu al terzo set

Arnaldi (35) ha impiegato due ore e mezza per piegare 7-6(3), 4-6, 6-3 Yibing Wu, oggi numero 421 ma ex n. 54 nel 2023. Il suo cammino continuerà contro il ceco Tomas Machac, che l’ha fermato agli ottavi a Miami l’anno scorso, nella sua unica precedente partecipazione al torneo della Florida.

Lucia Bronzetti saluta il Wta di Miami

Nel tabellone femminile, si ferma al secondo turno l’avventura di Lucia Bronzetti. La 26enne di Villa Verucchio, n.62 del ranking, dopo aver battuto all’esordio in due set la spagnola Bouzas Maneiro, n.58 WTA (prendendosi la rivincita per la sconfitta al tie-break del set decisivo rimediata al primo turno sul cemento di Cincinnati lo scorso anno), ha ceduto per 6-3, 5-7, 6-4, dopo una battaglia di oltre due ore e tre quarti, alla greca Maria Sakkari, n.51 del ranking e 28 del seeding.

Le altre partite di ieri

Nelle altre partite giocate ieri dagli italiani, Jasmine Paolini è avanzata al terzo turno battendo la slovacca Sramkova con un doppio 6-4; Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno dopo una sconfitta in tre set (6-1, 3-6, 6-3) contro l’argentino Agustin Tirante; Luciano Darderi si è qualificato al secondo turno battendo lo spagnolo Pedro Martinez per 6-4, 6-1.

