Foto di archivio

Il n.1 del tennis mondiale dopo la squalifica all'evento di moda, firma autografi e si siede vicino a Anna Wintour

Chi temeva la fuga degli sponsor da Jannik Sinner dopo la squalifica per la vicenda Clostebol si deve ricredere. Il numero 1 del mondo, sospeso per 3 mesi dopo l’accordo con la Wada, sta approfittando di questo periodo di ‘vacanza forzata’ per stare in famiglia nella sua Sesto Pusteria ma anche per lasciarsi andare a momenti di relax con puntate nel jet set internazionale.

Come si vede da foto e video che circolano sui social, Sinner è arrivato a Milano per prendere parte alla Fall Winter Fashion Week 2025. L’azzurro è stato invitato alla sfilata di Gucci, il noto brand di cui è testimonial ormai da qualche anno. Dalle immagini si vede un sorridente Sinner uscire dall’hotel dove alloggia e firmare autografi ai presenti, per poi prendere posto accanto alla celebre giornalista di moda Anna Wintour, direttrice di Vogue America, grande appassionata di tennis e tifosa proprio dell’azzurro.

Jannik Sinner e Anna Wintour alla Fashion Week di Milano 😎📸 pic.twitter.com/ssC0wejjce — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) February 25, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata