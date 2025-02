In finale battuta la coppia Giller-Zielinski: per gli azzurri è il secondo titolo dell'anno

L’effetto Sinner è una valanga. Archiviato un 2024 da record, il tennis azzurro sembra avviato a una stagione ancora più ricca di trionfi. Dopo il successo del numero uno al mondo agli Australian Open, la coppia d’oro azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquista all’Atp 500 di Rotterdam il secondo titolo del 2025 dopo quello colto a gennaio ad Adelaide, giunto per di più alla terza finale dell’anno dopo quella persa nello Slam di Melbourne.

Più forte della statistica e della programmazione il duo azzurro definito dagli avversari ‘coppia dominante‘ di questa specialità, si conferma ormai come il team a cui guardare con una lente speciale in questo 2025. L’unico match perso sin qui è quello per mano del duo Heliovaara e Patten proprio agli Australian Open, a dimostrazione della compattezza di questa coppia che sta crescendo di anno in anno

In Olanda, nella finale contro il belga Sander Giller e il polacco Jan Zielinski (battuti 6-2, 4-6, 10-6) si è assistito a un match a senso unico nel primo set, con gli azzurri bravi a sintonizzarsi e a portarsi in vantaggio 5-1. Diverso il copione del secondo parziale, con Zielinski a prendere per mano il suo partner e portare l’esito del match al super tie-break. Agli azzurri è bastata riaccendere la scintilla proprio nel momento decisivo per alzare al cielo un altro trofeo, il quinto della loro carriera in coppia.

Se Adelaide poteva essere un caso, Melbourne una felice coincidenza e Rotterdam ne è stata l’inconfutabile prova di qualità di un duo che promette di raggiungere nuovi e ancora più importanti traguardi. “E’ stata una finale molto lottata – ha dichiarato Bolelli durante la cerimonia di premiazione – giocheremo tante volte quest’anno, voglio ringraziare il mio partner, abbiamo ricevuti tanto sostegno dal pubblico italiano qui e sono felice di aver condivido questo successo con te, hai aggiunto anni alla mia carriera, sono quasi due anni che giochiamo insieme e spero di riuscire a vincere ancora più trofei alla nostra bacheca quest’anno“.”Abbiamo iniziato dai Challenger e vi auguro il meglio – ha esordito nel suo discorso post match Vavassori – Tre finali, abbiamo cominciato l’anno in maniera incredibile e ne sono fiero, è un piacere condividere il campo e il viaggio con te, l’atmosfera oggi era bellissima, questo è uno dei torneo più belli in cui abbia mai giocati, è stata una settimana bellissima e sicuramente torneremo l’anno prossimo“.

