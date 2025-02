La romena, ex numero uno del mondo, dice basta: "Il mio corpo non ce la fa più, devo essere onesta con me stessa"

“È stata un’avventura bellissima: sono stata numero uno del mondo, ho vinto degli Slam, insomma tutto quello che avevo sempre desiderato. Ma la vita va avanti, c’è tanto altro oltre il tennis e spero che voi ed io ci incontreremo ancora. Verrò a vedere il tennis il più spesso possibile, naturalmente continuerò anche a giocare ma essere competitiva richiede molto altro, e non è più possibile”. Con queste parole Simona Halep ha annunciato il ritiro dal tennis dopo aver perso contro Lucia Bronzetti con il punteggio di 6-1, 6-1 all’esordio nel ‘Transylvania Open’ (WTA 250 – montepremi di 275.094 dollari) che si sta disputando sul veloce indoor di Cluj-Napoca, in Romania.

“In questi giorni ho pensato spesso a quale sarebbe stato il mio futuro – ha detto la giocatrice rumena, condizionata da ripetuti problemi al ginocchio – Stasera non so se è con tristezza o con gioia, o con entrambi questi sentimenti. Ho sentito di dover prendere questa decisione anche perché sono sempre stata onesta con me stessa e con il mio fisico, che non tornerà più ad essere quello che era. È difficile essere qui con quello che significa. Per questo ho deciso di venire qui a Cluj, di giocare davanti a voi e dire addio su un campo da tennis. Anche se la mia prestazione non è certo stata delle migliori ci ho messo l’anima e sono davvero felice che voi foste a vedermi. Mi meraviglierei del contrario: questa è stata l’ultima volta che ho giocato qui e non voglio piangere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata