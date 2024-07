L'evento si è svolto nel weekend appena concluso a Forte dei Marmi, nel prestigioso Tennis Country Club Raffaelli

Tra racchette di legno e divise bianche, si è appena conclusa un’altra tappa del torneo Italica Tennis Vintage, svolto nel weekend a Forte dei Marmi nel prestigioso Tennis Country Club Raffaelli.

Sport, amarcord ed eleganza, sono stati gli elementi che hanno coinvolto tanti appassionati del tennis over 40 (ma non solo…) i quali hanno avuto l’opportunità di rivivere le atmosfere di una volta, potendosi confrontare in modo goliardico sulla terra rossa della Versilia, che grazie ad un glorioso passato è ancora una delle località super-glamour del nostro Belpaese, con il suo mondo “patinato” che si coniuga perfettamente con le raffinate atmosfere retrò che si respirano qui da sempre.

Uomini e donne vestiti di bianco, con uno stile tutto italiano, hanno giocato con le mitiche racchette di legno come la Maxima Torneo o la leggendaria Wilson Jack Kramer e a completare l’opera non sono mancate le palle da tennis bianche, poi sostituite definitivamente da quelle gialle, per motivi televisivi già dai primi anni 80.

È stato un evento che ha permesso di riscoprire i valori della nostra storia – ha dichiarato Andrea Coiro, ideatore dell’iniziativa – di quando eravamo ragazzi e le racchette odoravano di cuoio, in un mondo in cui l’eleganza era sovrana.

Particolarmente apprezzate le persone che si sono impegnate a vestirsi nel modo più originale, tanto che ben quattro signore sono state premiate per la migliore divisa old style.

Gli spettatori, nelle raffinate atmosfere del Circolo Raffaelli Country Club, hanno potuto riascoltare durante le partite il suono ovattato di un colpo piatto, il “pof, pof” che scandiva all’epoca il ritmo del gioco.

A completare l’esperienza vintage, Italica ha organizzato anche un’esposizione di memorabilia che ha offerto ai visitatori la possibilità di ripercorrere l’incredibile storia delle scarpe Stan Smith (oggi quasi 60enni e diventate un simbolo dello street-style, affermandosi anche tra i vip del mondo della moda e della musica) ma anche quella delle evergreen Superga.