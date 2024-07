I due azzurri affronteranno Lajovic e Cerundolo

Musetti e Sonego non sbagliano. All’Atp 25o di Umag, in Croazia, il toscano ha battuto in due set il 34enne argentino Marco Trungelliti con il punteggio di 6-4 6-3. Vittoria in due set anche per Sonego, che ha superato il francese Alexandre Muller, giustiziere all’esordio di Matteo Arnaldi: 7-5 6-1 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco. I due tennisti azzurri se la vedranno nel prossimo, rispettivamente, contro Dusan Lajovic e Francisco Cerundolo.

Atp Umag, fuori Cobolli, Darderi e Fognini

Se Musetti e Sonego festeggiano, non possono fare altrettanto gli altri tre italiani in scena sulla terra rossa croata. Flavio Cobolli è uscito sconfitto dal match contro Lajovic, terminato sul punteggio di 7-6 (5) 7-6 (3). Eliminato anche Fabio Fognini. Il 37enne ligure è stato travolto dal taiwanese Tseng Chun-hsin: 6-0 6-1 in meno di un’ora di partita. Niente da fare neanche per Luciano Darderi. L’italo-argentino, pronto a sostituire Jannik Sinner nel doppio olimpico con Lorenzo Musetti dopo il forfait dell’altoatesino in vista dei Giochi di Parigi 2024, ha ceduto al ceco Jakub Mensik, vincitore con il punteggio di 6-4 6-3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata