Djokovic scavalca Alcaraz, Hurkacz mai così in alto: la nuova top ten

Jannik Sinner sempre più saldo al primo posto della classifica Atp. Il tennista altoatesino, dopo la vittorio ad Halle, allunga ulteriormente sugli inseguitori. Novak Djokovic scavalca Carlos Alcaraz, indietreggiato alla terza posizione. Settimo posto invece per Hurkacz: best ranking per il polacco.

