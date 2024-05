Grande attesa per le partite del terzo turno di Sinner e Arnaldi

Jannik Sinner e Matteo Arnaldi nel tabellone maschile, Elisabetta Cocciaretto in quello femminile. Tre gli italiani in campo nella giornata del 31 maggio nel terzo turno del Roland Garros, secondo slam stagionale di tennis sulla terra di Parigi. Ecco i loro risultati. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Cocciaretto agli ottavi, battuta Samsonova in due set

Elisabetta Cocciaretto approda agli ottavi di finale. L’azzurra, numero 51 del ranking Wta, ha superato in due set la russa Liudmila Samsonova, 17ma della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6 (4) 6-2. Cocciaretto se la vedrà con la vincente tra l’ucraina Dayana Yastremska e la statunitense Coco Gauff.

