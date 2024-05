Il presidente della Federtennis dopo l'annuncio del forfait del 22enne agli Internazionali d'Italia

Jannik Sinner non sarà uno dei protagonisti agli Internazionali d’Italia, che si giocheranno dal 6 al 19 maggio a Roma. Il tennista 22enne è costretto a restare fermo per dei problemi all’anca. “Spesso succede nei momenti più sbagliati. Lo ha detto anche Jannik, in questo anno è mezzo si è fermato per infortunio solo due settimane, sono le due settimane di Roma”, ha affermato Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, a margine della conferenza stampa in cui il campione altoatesino ha annunciato che non prenderà parte al Masters 1000 capitolino. “Credo che le cose non vadano drammatizzate, mi tranquillizza il fatto che è circondato dai migliori specialisti. Il tennis italiano, nell’ultimo periodo di tutto si può lamentare, prima di questo episodio, tranne di aver avuto poca fortuna”, ha aggiunto. “Era arrivato il bel tempo, l’anticiclone, mancava solo Sinner. Se ci fosse stato anche lui l’anno prossimo saremmo calati per il calcolo delle probabilità. E invece vi dovete rassegnare ad avere un altro, ennesimo, record”.

