Il presidente della Federtennis: "Dalle sconfitte si deve trovare la forza per ripartire più forte di prima"

“La telefonata di Jannik è stata una coltellata, anche a freddo, perché sembrava che tutto fosse rientrato. Gli fa però onore essere qui”. Così il presidente della Fitp Angelo Binaghi nel corso di una conferenza con Jannik Sinner dopo il forfait del campione agli Internazionali d’Italia.

“Doveva essere la sua festa, la prima volta dopo 47 anni che un italiano sarebbe stato il vero favorito del torneo. Ma credo che la scelta sia stata giusta, merito di uno staff di assoluto livello. L’obiettivo suo e del tennis italiano è di medio termine per lasciare il segno, quindi credo che la scelta, per quanto dolorosa, è quella giusta. Siamo fiduciosi, ce l’ha insegnato lui per primo, che dalle sconfitte si deve trovare la forza per ripartire più forte di prima“, ha concluso Binaghi.

