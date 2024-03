Lo ha annunciato lo spagnolo su X: "È decisione difficile, mi mancherete"

Rafa Nadal non parteciperà al Masters 1000 di Indian Wells. Lo ha annunciato lui stesso su X. “Non posso mentire a me stesso e a migliaia di tifosi – ha scritto lo spagnolo – Sapete tutti quanto mi piaccia giocare qui, è una delle ragioni per cui sono venuto molto presto per allenarmi e cercare di essere pronto. Ho lavorato duro, mi sono allenato, mi sono anche messo alla prova questo weekend ma non mi sento pronto per giocare al massimo livello un torneo così importante. È una decisione difficile, mi mancherete”. Salta dunque il match del primo turno contro Milos Raonic, che ora affronterà l’indiano Sumit Nagal.

It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here. That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 7, 2024