Nel torneo femminile avanza Jasmine Paolini

Dopo aver rischiato di uscire al secondo turno contro il finlandese Emil Ruusuvuori, domato solo al quinto set in un match finito dopo le 3 di notte, Daniil Medvedev approda senza problemi agli ottavi di finale degli Australian Open battendo in tre set Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-3 in poco più di due ore di gioco. Passaggio del turno agevole anche per il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz, che approfitta del ritiro a inizio terzo set del wild-card cinese Jerry Shang per volare agli ottavi. Lo spagnolo era comunque nettamente avanti 6-1, 6-1, 1-0 prima del forfait del suo avversario.

Impresa di Jasmine Paolini, che gioca una partita perfetta contro Anna Blinkova e vola agli ottavi di finale degli Australian Open, festeggiando il primo ottavo di finale in carriera in uno Slam. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 7-6 (1), 6-4. Il miglior Slam in carriera di Paolini, numero 31 del mondo, prosegue contro Anna Kalinskaya, numero 75, che ha eliminato 67(10) 61 64 Sloane Stephens, campionessa dello US Open 2017. L’azzurra ha vinto l’unico precedente negli ottavi a Portorose nel 2021, dove avrebbe poi conquistato il suo primo titolo WTA in carriera. E chi vince nei quarti incontrerà Qinwen Zheng, Most Improved Player del 2023 per la WTA (giocatrice più progredita) o la francese Oceane Dodin che ha eliminato Martina Trevisan.

