L'azzurro si è imposto per 7-5, 2-6, 6-4 su Alexei Popyrin. Adesso tocca a Sinner

L’Italia è avanti 1-0 contro l’Australia nella finale di Coppa Davis dopo il primo singolare. Matteo Arnaldi ha infatti battuto Alexei Popyrin in tre set con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-4 in due ore e 29′ di gioco. Nel secondo singolare Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur. I match si stanno giocando a Malaga, in Spagna

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata