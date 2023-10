Il polacco è al suo settimo titolo ATP in carriera, nel 2021 vinse il Masters 1000 di Miami

Hubert Hurkacz doma Andrey Rublev, arrivato a un punto dal titolo, e conquista al Rolex Shanghai Masters il suo secondo titolo in carriera in un Masters 1000. Il tennista polacco si impone 6-3 3-6 7-6(8) e firma la seconda vittoria in stagione contro un Top 10 forte di 21 ace, di quattro nel tie-break decisivo, e dell’81% di punti vinti con la prima di servizio. Il polacco è al suo settimo titolo ATP in carriera e lo aggiunge al Masters 1000 dopo Miami 2021. Allora superò in finale Jannik Sinner. La sua vittoria a Shanghai di fatto aiuta l’altoatesino. Se avesse vinto Rublev, infatti, il moscovita lo avrebbe scavalcato e sarebbe arrivato al quarto posto nella classifica ATP, il suo best ranking.

